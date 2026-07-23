Salamanca construirá un nuevo parque de educación vial junto a las dependencias de la Policía Local: con 3.400 m²

El parque infantil de tráfico que se construirá en Salamanca. Fotografía: Ayuntamiento de Salamanca.

El Ayuntamiento de Salamanca ha iniciado el proceso de licitación de las obras para la construcción de un parque de educación vial junto a las dependencias de la Policía Local en la avenida de La Aldehuela.

Con un presupuesto base de 205.863,88 euros y un plazo de ejecución de cinco meses.

De esta forma, se da cumplimiento a una de las peticiones realizadas por el Consejo de Participación de la Infancia y la Adolescencia para que escolares y personas mayores de la ciudad puedan recibir conocimientos sobre seguridad vial y ponerlos en práctica.

En una parcela en la parte norte y oeste del solar en el que se ubica el edificio de la Policía Local, con una superficie aproximada de unos 3.400 metros cuadrados, se construirá un circuito con un firme compuesto por 20 centímetros de zahorra y 5 de mezcla bituminosa en caliente en capa de rodadura confinado por bordillos remontables.

En la zona norte del recinto, junto a la calle Arias Pinel y adosado al cerramiento de bloques exterior, se proyectan tres filas de gradas confinadas lateralmente por dos tramos de escaleras que permiten acceder a los niveles superiores.

Las gradas se proyectan mediante módulos prefabricados de hormigón, que se apoyarán sobre una solera de hormigón armada, que a su vez se apoyará sobre el terreno ataluzado y compactado. Exteriormente a las escaleras, se colocará una barandilla para protección frente a caídas.

El proyecto incluye la plantación de arbolado y arbustos, con su correspondiente riego, y la instalación de alumbrado energéticamente eficiente.