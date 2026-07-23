David Mingo: "Santa Marta tiene unas posibilidades brutales y podemos hacer realidad grandes proyectos"

El alcalde de Santa Marta de Tormes, David Mingo, durante la entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León EE

Las fiestas patronales vuelven a situar a Santa Marta de Tormes en el centro de la actividad durante unos días en los que el municipio multiplica su población y recibe a miles de visitantes.

El Ayuntamiento afronta esta nueva edición desde la responsabilidad que exige un acontecimiento de estas características, pero también con la ilusión de ofrecer un programa pensado para todos los públicos.

Las grandes orquestas y la gratuidad de las propuestas musicales son algunas de las principales apuestas de unas celebraciones que, además de su dimensión festiva, representan un importante impulso para la hostelería, el comercio y el conjunto de la economía local.

En paralelo, David Mingo encara el último tramo de la legislatura con la mirada puesta en un municipio que continúa creciendo.

Con más de 15.000 habitantes censados y una población real que, según sus estimaciones, se situaría entre los 20.000 y los 21.000 vecinos, Santa Marta afronta el desafío de seguir ampliando servicios e infraestructuras al ritmo de su evolución demográfica.

La vivienda accesible, la conexión de los servicios con Salamanca, la modernización de las redes de agua, la sostenibilidad y la atracción de nuevas inversiones forman parte de una hoja de ruta que mira más allá del presente.

Con la experiencia acumulada durante años en la política municipal, el alcalde reivindica una gestión basada en la inversión, el control económico y la colaboración entre administraciones.

Entre sus principales objetivos para los próximos años sitúa la creación de una gran zona de desarrollo empresarial y logístico junto a la carretera de Madrid, un proyecto que considera estratégico para el futuro económico no solo de Santa Marta, sino también del entorno de Salamanca.

Pregunta.- Las fiestas patronales son uno de los acontecimientos más esperados del año. ¿Con qué espíritu afronta el Ayuntamiento esta edición de 2026?

Respuesta.- Con el espíritu de siempre: animoso, por supuesto, pero, sobre todo, desde la responsabilidad. Las fiestas suponen un momento crítico porque la asistencia es masiva y cada vez nuestra celebración tiene más capacidad de atraer gente. Este año, además, hemos preparado un cartel de orquestas y verbenas muy importante, que va a atraer a muchos visitantes.

Por eso adoptamos todas las medidas posibles para garantizar que todo se desarrolle con normalidad. Fuimos, creo, el primer municipio en establecer controles de acceso, una medida que en su momento fue muy criticada y que hoy están aplicando muchos otros municipios.

P.- ¿Qué novedad destacaría del programa festivo respecto a años anteriores?

R.-: Creo que el cambio más importante está en nuestra apuesta definitiva por las orquestas y por la gratuidad del ambiente festivo.

Desde el punto de vista económico es una fórmula más eficiente, porque nos ahorra toda la producción que supone traer determinados grupos de cierto nivel y, al mismo tiempo, contar con las mejores orquestas del país garantiza una gran asistencia.

P.- Las peñas son una parte esencial de las fiestas. ¿Cómo valora la implicación de los jóvenes y del tejido asociativo?

R.- Muy positivamente. Este año hemos tenido mucha actividad deportiva previa, la Semana de la Juventud y el Campamento de las Peñas. Cada vez son más las peñas de la localidad que se constituyen o que quieren participar. Eso favorece también que exista una buena relación entre ellas y genera municipio, sentimiento de pertenencia.

Es algo muy positivo. Y siempre hago un llamamiento a los más mayores para que, en la medida de lo posible, tutelen y acompañen a los más jóvenes.

P.- ¿Qué medidas especiales se han previsto en materia de seguridad y prevención?

R.- Cada vez destinamos más recursos a contar con seguridad privada y a reforzar los controlar de acceso. También tenemos la colaboración de la Guardia Civil, Protección Civil y nuestra Policía Local. A través de la Junta de Seguridad, en la reunión previa que mantenemos cada año, trasladamos la importancia de estar perfectamente coordinados.

Creo que lo estamos haciendo bien y este año queremos que esa presencia sea todavía mayor.

P.- Las fiestas tienen también una importante repercusión económica. ¿Qué supone su celebración para el municipio?

R.- Muchísimo. La repercusión económica no está cifrada, pero tiene que ser de millones de euros. No hablamos solamente de hostelería. También de pequeños negocios, quioscos, supermercados, bares, restaurantes, casetas y feriantes.

Las 13 casetas generan una actividad importante, pero también son muchos los establecimientos que hacen su agosto, nunca mejor dicho, a finales de julio. Es una actividad que sirve para todo el año y tiene una importancia enorme.

P.- ¿Hay algún acto que simbolice especialmente la identidad actual de Santa Marta?

R.- Quizás el pregón institucional. Antes existía un pregón que había degenerado mucho con el chupinazo conjunto y eso hacía que no fuera un pregón respetuoso y que incluso quien lo pronunciaba no pudiera hacerlo en condiciones.

Ahora tenemos un pregón institucional. Este año será protagonizado por la familia de Javi Gallo, a la que tengo un cariño especial. Creo que es uno de los actos más importantes.

P.- ¿Qué mensaje trasladaría a los vecinos antes del inicio de las celebraciones?

R.- Que lo pasen bien y que se olviden durante unos días de los problemas. También les pediría un poco de paciencia, porque hay mucha gente que tiene que seguir trabajando y estamos ante un programa muy largo, de diez días.

Pero también deben pensar que es un momento determinado del año que atrae a mucha gente, genera movimiento y ofrece posibilidades de empleo. Son millones de euros que se ponen en la calle con una participación municipal medida y eso supone mucho para Santa Marta y para el bolsillo de sus vecinos.

"Ha sido una legislatura muy productiva"

P.- Queda aproximadamente un año para las elecciones municipales. ¿Qué balance hace de estos tres años de mandato?

R.- Muy bueno. Creo que ha sido una legislatura muy productiva, sobre todo en materia de inversiones. Hemos conseguido sacar adelante proyectos que eran históricos para el municipio y estamos trabajando en otros que también lo son.

Hablamos de viviendas sociales, de la ampliación del centro de salud, de la conexión del agua con Salamanca y de los centros municipales de empresas.

También estamos realizando importantes inversiones en las redes de abastecimiento. Hemos renovado íntegramente la red de agua de Villas de Valdelagua, vamos a renovar casi el 50% de la red de Fontana y cambiaremos la red principal de Valdelagua.

Nunca antes se había invertido tanto en redes de abastecimiento en Santa Marta y, además, lo estamos haciendo sin subir los impuestos.

P.- ¿Cuál considera que ha sido el proyecto que más ha transformado Santa Marta en las últimas décadas?

R.- Sin duda, la Isla del Soto. Es el elemento transformador más importante de nuestra historia reciente. También lo fue la obra de la carretera de Madrid y, por supuesto, toda la recuperación del río y la apuesta actual por la cultura y el arte.

Todo ello está generando identidad y también oportunidades económicas para la hostelería, la restauración y el pequeño comercio.

Tenemos que conseguir que parte de los 1.400.000 turistas que pernoctan en Salamanca vengan a Santa Marta durante una mañana o una tarde, conozcan nuestro municipio y consuman aquí.

"Santa Marta ya ha superado los 15.000 habitantes censados"

P.- Santa Marta continúa creciendo. ¿Está preparado el municipio para responder a ese crecimiento?

R.- Creo que sí. Es evidente que, cuantos más vecinos vamos empadronando, más crece la población oficial. Este año hemos superado por primera vez los 15.000 habitantes censados. Pero nuestra población real está, a mi juicio, entre los 20.000 y los 21.000 habitantes.

Se están construyendo además más de 200 viviendas, casi 300, en la zona de La Serna. La realidad nos dice que Santa Marta seguirá creciendo. Tenemos capacidad de mejora y tendremos que generar nuevos servicios e infraestructuras, porque serán necesarios en el futuro.

P.- La vivienda es una de las principales preocupaciones ciudadanas. ¿Qué está haciendo el Ayuntamiento para facilitar el acceso a una vivienda asequible?

R.- Estamos poniendo suelo a disposición para que se construyan viviendas. La única solución para hacer vivienda accesible es construir vivienda accesible, porque el mercado por sí solo no siempre lo permite.

Hemos cedido una primera parcela a Somacyl y tenemos previsto poner a disposición otras parcelas de titularidad municipal en La Serna y en los nuevos desarrollos.

También estamos estudiando la posibilidad de impulsar algún proyecto de mayor dimensión que pueda ser de interés regional.

Tenemos que facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes de Santa Marta y también a quienes quieran venir a vivir aquí.

El problema ya no afecta únicamente a las personas vulnerables. Hay muchas personas que trabajan y tienen ingresos, pero para las que comprar una vivienda se ha convertido en algo prácticamente imposible.

"En el futuro tendremos que gestionar servicios de manera conjunta"

P.- ¿Qué papel debe desempeñar Santa Marta dentro del alfoz de Salamanca?

R.- Hay cosas que ya se están haciendo razonablemente bien. Nuestra conexión de agua es un ejemplo. No tiene sentido construir infraestructuras independientes cuando existen grandes infraestructuras que pueden utilizarse conjuntamente.

Si tenemos una potabilizadora con capacidad para 300.000 habitantes y Salamanca capital tiene 140.000, no parece lógico que nosotros hagamos una inversión millonaria para construir una infraestructura independiente. Lo mismo ocurrió con la depuración de aguas.

Creo que en el futuro tendremos que pensar en servicios conjuntos, especialmente entre municipios cercanos como Carbajosa de la Sagrada y Pelabravo.

Hablo de recogida de basuras, limpieza viaria, gestión del agua o determinados servicios que cada vez son más difíciles de gestionar individualmente. Podemos hacerlo de forma conjunta para ser más eficientes económicamente.

P.- ¿Cuál es actualmente la situación económica del Ayuntamiento?

R.- Es muy buena. Nunca hemos estado mejor. Tenemos deuda prácticamente cero, no hemos subido los impuestos y contamos con el mayor remanente de nuestra historia reciente. Y, al mismo tiempo, seguimos mejorando el municipio con nuevas infraestructuras.

Creo que eso tiene mucho mérito y que se debe también a la labor política que hemos realizado. Hoy Santa Marta consigue que inviertan muchas administraciones y hemos logrado trasladar que este municipio tiene una importancia capital y que puede aportar mucho.

P.- La sostenibilidad y la eficiencia energética son cada vez más importantes. ¿Qué avances se han realizado?

R.- Tenemos muchas infraestructuras antiguas y estamos trabajando constantemente para mejorarlas. Hemos actuado sobre edificios, ventanas y climatización. Fuimos el primer municipio de Salamanca en cumplir con el reglamento de eficiencia energética de Castilla y León y seguimos avanzando.

También estamos invirtiendo cada vez más en el cambio de luminarias. La Fontana, por ejemplo, fue la primera zona del municipio donde instalamos iluminación LED y ahora ya es necesario renovarla. Creo que hemos dado la vuelta al calcetín de Santa Marta en muchos aspectos, aunque siempre se puede mejorar.

P.- ¿Cómo imagina Santa Marta dentro de diez años?

R.- Si todo va bien y no sufrimos una crisis económica importante, creo que será un municipio con más habitantes. Tiene unas posibilidades inmensas de crecimiento porque la demanda de vivienda está cambiando. La gente busca viviendas con espacios y zonas verdes y Santa Marta puede ofrecerlo en los nuevos desarrollos.

Creo que seguirá siendo, sin duda, el primer municipio de la provincia en población después de Salamanca.

P.- ¿Cuáles serán los grandes desafíos de los próximos años?

R.- Tenemos que seguir mejorando los servicios. Uno de ellos es la sanidad. Y también tenemos que apostar por generar un gran espacio empresarial conjuntamente con Pelabravo.

Ya no hablamos tanto de polígonos industriales tradicionales, sino de zonas logísticas y empresariales.

Salamanca necesita suelo logístico y la capital tiene cada vez menos capacidad. Santa Marta y Pelabravo están en una ubicación estratégica, junto a la salida natural hacia la carretera de Madrid. Sin embargo, no tenemos una gran zona empresarial vinculada a esa vía.

Llevo muchos años trabajando y hablando de este proyecto. No es sencillo, pero creo que es el gran futuro de Santa Marta.

Tenemos que conseguirlo a través de las administraciones, porque nadie puede asumir por sí solo las inversiones millonarias necesarias para urbanizar ese suelo.

"Estoy siempre a disposición de lo que me mande mi partido"

P.- ¿Tiene decidido si volverá a encabezar la candidatura del Partido Popular en las próximas elecciones municipales?

R.- Es un tópico, pero es verdad: yo estoy siempre a disposición de lo que me manden. Llevo doce años como alcalde cuando termine esta legislatura y veinte años en el Ayuntamiento, porque estuve ocho años como concejal con Javier Cascante.

He tenido una vida muy activa en la política municipal y siempre he trabajado mucho. Esto Javier Cascante lo sabe bien. Mi vida ha estado vinculada al Partido Popular y seguirá estándolo.

Si el Partido Popular decide que no soy el mejor candidato para las próximas elecciones, no lo seré. Haré lo que mi partido considere. Yo tengo que agradecer mucho al Partido Popular y, sobre todo, a los vecinos de Santa Marta. Ellos me han dado prácticamente todo.

Creo que yo también he dado mucho y he puesto todo lo que he podido, pero es verdad que los vecinos me han devuelto con creces todo lo que he hecho.

Cuando vea que ya no puedo aportar nada más a Santa Marta, o que no estoy a la altura de lo que el municipio demanda, entenderé que mi ciclo ha terminado.

P.- Para terminar, ¿qué mensaje quiere trasladar a los vecinos de Santa Marta de cara a las fiestas y al futuro del municipio?

R.- Que está en nosotros dar lo mejor de cada uno. No tenemos que mirar tanto hacia fuera ni compararnos con nadie. Santa Marta tiene unas posibilidades brutales.

Durante las fiestas tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos para la gente que viene de fuera, pero también en el día a día. Tenemos posibilidades inmensas y podemos hacer realidad muchas de las cosas de las que hemos hablado.

Muchas parecían imposibles y hoy son una realidad. La Isla del Soto, el matadero, la apuesta por el arte y la cultura, la biblioteca, la escuela de música, el centro de adultos o el futuro espacio de innovación y empresa son ejemplos de ello.

Estamos haciendo muchas cosas. Creo que Santa Marta tiene un gran futuro y que aquí la gente puede desarrollar su vida, que sus hijos pueden encontrar trabajo y que incluso personas vinculadas a la Universidad puedan desarrollar aquí su actividad.

En eso estamos trabajando ahora. Y creo que Santa Marta tiene unas posibilidades que no tienen otros municipios.

Consulta aquí el programa completo de las fiestas de Santa Marta de Tormes 2026: