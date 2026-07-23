Los Bomberos extinguen el incendio de un camión envuelto en llamas junto a la A-62 a su paso por Ciudad Rodrigo

Los bomberos trabajan en el incendio del camión a la altura de Ciudad Rodrigo Vicente ICAL

Efectivos de Bomberos lograron atajar este jueves el incendio de un camión envuelto en llamas, sobre las 17:16 horas, junto a la autovía A-62, a la altura del kilómetro 327, dentro del término municipal de Ciudad Rodrigo, en la provincia de Salamanca.

Hasta cinco medios terrestres, incluidas tres autobombas y un agente medioambiental, se desenvolvieron en el lugar para evitar la propagación del fuego ante la cercanía de la Autovía de Castilla, donde hubo que cortar la circulación de vehículos por un carril.

Según refleja el portal Inforcyl, de la Consejería de Medio Ambiente, el incendio, que afectó a un camión que transportaba botellas, se dio por controlado sobre las 17:45 horas.