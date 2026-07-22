Se incendia una sartén con aceite: mucho humo y un afectado por inhalación y quemaduras

El Servicio de Emergencias 112 ha informado de que este miércoles, 22 de julio, un varón de unos 50 años ha resultado afectado por inhalación de humo y quemaduras tras un incendio en Salamanca.

El 112 ha relatado que a las 14:54 horas han sido informados de un incendio en la cocina de una vivienda situada en la calle Montellano, en Salamanca capital.

El alertante indicaba que se había originado al incendiarse una sartén con aceite y en un primer momento aseguraba que no había personas afectadas y que el incendio estaba extinguido pero que había mucho humo en la vivienda.

Se ha dado aviso a la Policía Local de Salamanca, al Cuerpo Nacional de Policía y a los Bomberos de Salamanca.

Al llegar, los bomberos han solicitado asistencia sanitaria para atender, por inhalación de humo y quemaduras en las manos, a un varón de unos 50 años. Se ha dado aviso a Sacyl y se ha movilizado una ambulancia al lugar.