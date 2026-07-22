Golpe a una gran vía de entrada de cocaína en Salamanca: 12 kilos, armas y tres detenidos

La operación ‘Randall’ ha permitido desarticular una organización criminal que almacenaba y manipulaba la droga antes de distribuirla por Salamanca. Guardia Civil de Salamanca

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal asentada en Salamanca y dedicada presuntamente a la adquisición, transporte y distribución de cocaína a gran escala.

La operación, denominada ‘Randall’, ha permitido intervenir 12,120 kilogramos de cocaína de gran pureza, varias armas de fuego, dinero en efectivo, joyas y tres vehículos.

Los agentes han detenido a tres personas como presuntas autoras de delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.

Los tres arrestados fueron puestos a disposición judicial y el juez decretó su ingreso en prisión provisional.

Uno de ellos podrá eludir la entrada en la cárcel mediante el pago de una fianza.

La Guardia Civil ha investigado además a otras tres personas por su posible implicación en la trama.

La investigación ha sido desarrollada durante los últimos nueve meses por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Salamanca.

Las pesquisas permitieron descubrir que la organización adquiría importantes cantidades de cocaína en distintos puntos del territorio nacional.

La droga era trasladada posteriormente hasta Salamanca para su manipulación, adulteración y distribución en la provincia.

La operación culminó el pasado 16 de julio, cuando especialistas del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) detectaron uno de los envíos.

El seguimiento de ese cargamento permitió localizar una ‘guardería’ utilizada por la organización para almacenar la sustancia estupefaciente.

En este inmueble, los integrantes de la red preparaban presuntamente la cocaína antes de distribuirla entre otros vendedores.

La investigación considera que este espacio era una pieza esencial dentro de la estructura del grupo criminal.

Cuatro registros simultáneos

La Guardia Civil llevó a cabo cuatro entradas y registros con la correspondiente autorización judicial.

Las actuaciones se desarrollaron tanto en los domicilios de los investigados como en la ‘guardería’ empleada para ocultar la droga.

Los agentes localizaron en estos registros más de 12 kilos de cocaína con un elevado grado de pureza.

La operación permitió intervenir también un revólver del calibre .357 y su correspondiente munición.

Los investigadores se incautaron igualmente de otras armas, dinero en efectivo, joyas y tres vehículos relacionados presuntamente con la actividad delictiva.

La Guardia Civil calcula que la droga intervenida habría alcanzado en el mercado ilícito un valor superior al millón y medio de euros.

Esta estimación se corresponde con el valor que habría tenido la cocaína una vez adulterada y dividida en dosis para su venta al menudeo.

La cantidad aprehendida convierte esta actuación en una de las operaciones contra el narcotráfico más relevantes desarrolladas en Castilla y León durante los últimos años.

Una de las principales vías de entrada de cocaína

La investigación apunta a que el grupo desarticulado constituía una de las principales vías de entrada de cocaína en la provincia de Salamanca.

Los responsables de la organización se encargaban presuntamente de localizar proveedores, organizar los traslados y almacenar la mercancía.

La red disponía además de los medios necesarios para manipular la sustancia y preparar su posterior distribución.

Los agentes consideran que la organización operaba de manera estable y con capacidad para mover cantidades importantes de droga.

La detección del envío del 16 de julio permitió precipitar la fase final de la operación y evitar que la cocaína llegara al mercado.

La actuación continúa abierta después de que la Guardia Civil investigara el 21 de julio a otras tres personas relacionadas presuntamente con los hechos.

Los agentes tratan ahora de determinar el grado de participación de cada una de ellas y si existen más personas vinculadas a la red.

La operación ‘Randall’ ha permitido cortar una estructura organizada que suministraba cocaína en distintos puntos de la provincia.

La Guardia Civil mantiene abiertas las diligencias para esclarecer por completo el funcionamiento de la organización y el destino final de la droga intervenida.