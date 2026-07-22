García Carbayo destaca el carácter inclusivo del Verano Joven durante su visita a las semicolonias de Aviva

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha visitado hoy las Semicolonias Juveniles Inclusivas organizadas por la Fundación Aviva en el Centro Municipal Integrado de la plaza de Trujillo, una propuesta que forma parte de la programación municipal del Verano Joven 2026 que pone en marcha la Concejalía de Juventud.

Durante la visita, el regidor ha conocido el desarrollo del ‘Signatón’, una actividad educativa que acerca la lengua de signos a los participantes mediante dinámicas lúdicas, cooperativas y accesibles.

García Carbayo ha recordado que “el Verano Joven es el programa más consolidado que pone en marcha la Concejalía de Juventud, con 35 años de trayectoria y con un éxito notable tanto en participantes como en satisfacción de los mismos”.

La iniciativa municipal facilita la movilidad y el ocio de la juventud salmantina y ofrece actividades de dinamización, educación y promoción de hábitos saludables. Este año participan 240 jóvenes, de los que 60 forman parte de los tres turnos de las semicolonias inclusivas de Aviva.

El alcalde ha agradecido a la Fundación Aviva su “implicación y trabajo en perfecta coordinación con el equipo de la Concejalía de Juventud”.

Los tres turnos han quedado programados entre el 20 de julio y el 28 de agosto, con veinte participantes en cada uno, y refuerzan una oferta municipal que ha combinado convivencia, autonomía, aprendizaje y disfrute durante el periodo estival.

La actividad ‘Signatón’ se articula como un maratón de cuatro pruebas. Los jóvenes se organizan por grupos y conocen y practican vocabulario básico de lengua de signos vinculado con diferentes temáticas. La propuesta promueve la inclusión, la accesibilidad comunicativa, el respeto a la diversidad y el trabajo en equipo.

Las semicolonias también incluyen un taller de seguridad y prevención solar, jornadas de piscina recreativa, la actividad ‘Viajeros por España’ para descubrir la geografía nacional, una visita a la Fonda Veracruz y una sesión de fotos en las instalaciones del Espacio Joven, entre otras propuestas.

En el conjunto del Verano Joven se han ofertado 248 plazas, se han formalizado 240 y se han cubierto, por tanto, el 96,78%, tras haberse registrado 389 preinscripciones.

A falta de la valoración final de 2026, el alcalde ha resaltado el elevado grado de satisfacción que el programa ha mantenido en ejercicios anteriores.

La encuesta de 2025, en una escala de 0 a 10, ha otorgado un 8,29 al campamento infantil; un 9,00 al campamento en costa; un 9,28 al campus juvenil multiactividad; un 8,75 a Conecta con Europa I, para jóvenes de 18 a 26 años; un 8,52 a Conecta con Europa II, para participantes de 24 a 30 años; y un 9,33 a las semicolonias inclusivas, que han obtenido la mejor valoración del conjunto.

García Carbayo ha destacado finalmente que el Verano Joven proporciona alternativas de ocio saludables, educativas, culturales y deportivas, y ha puesto en valor el trabajo de AVIVA para que la participación juvenil se desarrolle desde la inclusión, la igualdad de oportunidades y el respeto a la diversidad.