La Universidad de Salamanca y Antolin firman un convenio para favorecer las prácticas de estudiantes chinos

La presidenta de Antolin, Emma Antolín, y el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado Rodríguez, durante la firma del convenio, este martes Universidad de Salamanca

El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado Rodríguez, y la presidenta de Antolin, Emma Antolín, han firmado un convenio de colaboración de movilidad internacional.

El objetivo del acuerdo es regular las condiciones en las que estudiantes de nacionalidad china matriculados en la USAL puedan realizar prácticas de cualquier enseñanza, tanto en los programas oficiales como propios.

El convenio, firmado en las oficinas centrales de Antolin y cuya duración es de cuatro años, dará cobertura a todas las prácticas que el alumnado realice en cualquiera de los centros, servicios, delegaciones, etc. dependientes orgánicamente de la empresa.

Las prácticas reguladas por el presente convenio se dirigirán a estudiantes cuyo perfil académico, lingüístico e internacional resulte idóneo para la finalidad del programa.

A estos efectos, la selección atenderá a criterios objetivos de adecuación al proyecto formativo y al itinerario profesional asociado, valorándose especialmente la procedencia de universidades chinas o la vinculación académica previa con China.

También el conocimiento acreditado del idioma chino y/o del idioma inglés; la formación en áreas de interés para la entidad colaboradora; la participación en programas de movilidad, intercambio o cooperación académica vinculados con China.

Y la orientación profesional del estudiante hacia su futura incorporación a proyectos, destinos o posiciones vinculados con China dentro de Antolin.

Vocación internacional

Para el rector, este acuerdo responde a la vocación internacional de la Universidad de Salamanca, "uno de sus ejes institucionales estratégicos".

También a su responsabilidad de ofrecer a sus estudiantes experiencias formativas que "les permitan completar su aprendizaje en entornos profesionales de excelencia, facilitando el desarrollo de competencias internacionales y acercándolos a la realidad de un mercado laboral cada vez más globalizado".

"La elección de China como eje de esta colaboración no es casual. Se trata de uno de los principales actores económicos, tecnológicos y científicos del mundo y de un socio estratégico para España y para nuestra institución", apuntó.

Y señaló que "Antolin comparte plenamente esta visión internacional". "Su consolidada presencia en el mercado chino convierte a la compañía en un socio estratégico para la Universidad de Salamanca", subrayó Corchado.

Tras agradecer a Antolin la confianza depositada en la USAL y su compromiso con la formación de nuestros estudiantes, el rector aseguró que la Universidad de Salamanca seguirá apostando por este tipo de iniciativas "que refuerzan las alianzas entre la universidad y la empresa".

"Impulsan el talento internacional en la formación de profesionales preparados para desenvolverse en un contexto global, intercultural e innovador", añadió.

Por su parte, la presidenta de Antolin, Emma Antolín, aseguró que "en Antolin estamos convencidos de que el talento es global y de que las mejores ideas surgen cuando somos capaces de conectar conocimientos, experiencias y culturas diferentes".

"Este acuerdo con la Universidad de Salamanca refuerza una visión que forma parte de nuestro ADN: atraer, desarrollar e integrar talento internacional para seguir siendo una compañía más innovadora y competitiva", destacó.

Por otra parte, recordó que "China es un país estratégico para nuestra organización desde hace más de dos décadas y ha sido clave en nuestra evolución como empresa global".

"La incorporación de estudiantes chinos a nuestros equipos nos permitirá seguir aprendiendo y enriqueciéndonos mediante la diversidad cultural, al tiempo que ofrecemos una experiencia profesional de alto valor en un entorno internacional y tecnológico", afirmó.

"La Universidad de Salamanca y Antolin compartimos una misma vocación de apertura al mundo", subrayó la presidenta de Antolin.

Y explicó que, con este convenio, "no solo facilitamos prácticas formativas, sino que creamos oportunidades para que jóvenes con una visión internacional desarrollen su potencial y puedan construir una carrera profesional conectada con los grandes desafíos y oportunidades de la movilidad del futuro".

Sobre Antolin

Antolin es uno de los mayores fabricantes de componentes para el automóvil en el mundo y proveedor global de soluciones tecnológicas para el interior del vehículo.

La compañía cuenta con 103 fábricas distribuidas en 24 países, desde las cuales suministra a los grandes fabricantes de automóviles.

Con una plantilla de 19.000 empleados, alcanzó en 2025 un volumen de negocio de 3.726 millones de euros. Antolin ofrece productos de alto valor añadido a través de tres Unidades de Negocio: Headliners; Cockpits & Door Systems; Technology Solutions.