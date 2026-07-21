Luis de la Fuente expresa su "más sentido dolor" a la familia de Adrián Ibarra: "Ánimo y toda nuestra fuerza"

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, expresó este martes su "más sentido dolor" en un mensaje de pésame a la familia y amistades de Adrián, el menor mirobrigense fallecido durante las celebraciones tras la consecución del Mundial por parte de la Selección Española.

"La vida está llena de contrastes", lamentó este martes el seleccionador nacional de fútbol a través de un vídeo emitido desde Las Rozas, en Madrid, y difundido por el Ciudad Rodrigo CF, en el que se dirige a los allegados del pequeño en nombre de la Federación Española de Fútbol.

"Es increíble que ayer todos estábamos de celebración por el éxito en el Mundial y Adrián, precisamente viviendo esa situación también, sufrió este trágico accidente", señaló el técnico español unas horas después de aterrizar en el país para celebrar el segundo título mundial para España.

"Bueno, reitero nuestro dolor. Un abrazo muy fuerte, de corazón, a toda la familia y a todos sus amigos, de verdad. Ánimo y toda nuestra fuerza", concluyó De la Fuente en su emotivo mensaje de cercanía con la familia y amigos de Adrián tras lo sucedido.