De Julieta Venegas a M-Clan: Salamanca llenará septiembre de música, espectáculo y tradición por la Virgen de la Vega

Presentación de la programación de las Ferias y Fiestas de Salamanca Ayuntamiento de Salamanca

Salamanca volverá a vivir en septiembre unas Ferias y Fiestas de la Virgen de la Vega cargadas de música, cultura y tradición.

El Ayuntamiento ha preparado 118 propuestas que se repartirán por distintos espacios de la ciudad e incluirán conciertos, teatro, fuegos artificiales, pasacalles, folclore, juegos familiares y competiciones deportivas.

El alcalde, Carlos García Carbayo, ha presentado este martes el programa y el cartel anunciador, obra de la artista salmantina Diamantina Sánchez.

La imagen combina una mantilla elaborada artesanalmente, un alfiler de orfebrería charra, varios trajes de luces y una representación de Santa María de la Vega.

Las actividades comenzarán el domingo 6 de septiembre con la actuación de la Orquesta Vulkano en la Plaza de la Concordia.

A partir de ahí, la Plaza Mayor se convertirá en el gran escenario musical de las fiestas.

Nereida Sanchón y Julieta Venegas actuarán el 7 de septiembre.

Después llegarán Tony Hadley, Gente de Zona, La La Love You, Juan Anselmo, La Plazuela, Orca, M-Clan, Valeria Castro, Íñigo Quintero, Sanguijuelas del Guadiana y Antoñito Molina, que cerrará los conciertos el día 15.

El parque Elio Antonio de Nebrija reservará un espacio destacado para las bandas salmantinas, con actuaciones de La Duda Ofende, Al Límite, VanDidos, No Cantes Victoria y Kritter, además de Sonido Internacional y Be For You.

La Banda Municipal de Música ofrecerá también seis conciertos en diferentes puntos de la ciudad.

Teatro, calle y tradición charra

El Festival de Artes de Calle celebrará su vigésima edición con diez espectáculos entre el 7 y el 15 de septiembre.

El Patio Chico acogerá propuestas de circo, magia, teatro, clown y pasacalles.

La programación se extenderá también a los barrios con ‘Recicla Juegos’, una instalación familiar de la compañía salmantina Kamaru Teatro.

La propuesta reúne más de 30 juegos de gran formato construidos con materiales recuperados para fomentar el reciclaje y el consumo responsable.

El folclore charro mantendrá un protagonismo especial. La XXXVI Ofrenda Floral partirá el 7 de septiembre desde la iglesia del Arrabal y concluirá en la Plaza de Anaya.

También habrá pasacalles por los barrios, charangas, gigantes y cabezudos, un concierto de órgano, gaita y tamboril en la Catedral Nueva y una nueva edición del Día del Tamborilero.

Como novedad, el Ayuntamiento repartirá gratuitamente 10.000 pañuelos diseñados por la estudiante de Medicina Ángela María García.

La prenda está inspirada en el dengue del traje charro y estará disponible en las casetas de la Feria de Día y en la Oficina Municipal de Turismo.

La oferta escénica llevará al Teatro Liceo las obras ‘Género de dudas’, con Pastora Vega y Pablo Carbonell; ‘Un matrimonio sin filtros’, protagonizada por Marta Hazas y Javier Veiga; y ‘Que Dios nos pille confesados’, con Josema Yuste. El CAEM acogerá además ocho funciones del musical ‘Los chicos del coro’.

El programa se completa con dos espectáculos pirotécnicos, los días 7 y 13 de septiembre; una jornada de puertas abiertas en una veintena de espacios; un mercado dedicado al V Centenario de la Escuela de Salamanca; la Custom Biker Day; un desfile de vehículos clásicos y la batucada ‘Vente con tu peña’.

También habrá 24 actividades deportivas entre el 4 y el 20 de septiembre. Entre ellas destacan el Concurso Hípico Nacional de Saltos, la Vuelta Ciclista a Salamanca, el Campeonato de Castilla y León de Acuatlón y torneos de fútbol sala, pádel, tenis, tenis de mesa y fútbol 7.

La Feria de Día se celebrará del 4 al 15 de septiembre en cinco zonas: la Plaza de los Bandos, San Román, el Mercado, Rector Lucena y La Alamedilla.

La programación incluirá además la tradicional feria taurina en La Glorieta.

Durante los conciertos habrá controles de acceso a la Plaza Mayor, cuyo aforo podrá limitarse por razones de seguridad. No se permitirá entrar con vidrio, latas, material pirotécnico ni objetos peligrosos.

El Ayuntamiento habilitará espacios para personas con movilidad reducida y mantendrá un Punto Violeta durante las actuaciones.