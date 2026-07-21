Ciudad Rodrigo se funde en un abrazo para despedir a Adrián Ibarra entre lágrimas y aplausos

Dolor en la Plaza Mayor por Adrián Ibarra, el niño fallecido en Ciudad Rodrigo durante las celebraciones del Mundial Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo

Ciudad Rodrigo se ha unido este martes en el dolor para despedir a Adrián Ibarra. La Plaza Mayor ha guardado un estremecedor minuto de silencio en memoria del joven mirobrigense de 13 años que perdió la vida durante las celebraciones por la victoria de España en el Mundial.

Familiares, amigos y compañeros se han reunido en el corazón de la localidad para acompañarse en uno de esos momentos en los que las palabras apenas sirven. Junto a ellos han estado los jugadores, entrenadores y directivos del Ciudad Rodrigo C.F., club al que pertenecía Adrián.

También han participado miembros de la Policía Local, la Guardia Civil y Cruz Roja, además de numerosos mirobrigenses y la Corporación municipal, encabezada por el alcalde, Marcos Iglesias.

Durante unos instantes, la Plaza Mayor ha quedado completamente en silencio. Después han llegado los aplausos, las lágrimas y un abrazo que ha emocionado a todos los presentes: el de los compañeros de Adrián con su entrenador.

Un gesto espontáneo que ha mostrado el enorme vacío que deja el joven en su equipo y entre quienes compartían con él entrenamientos, partidos y vestuario. El fútbol era una de sus grandes pasiones y sus compañeros han querido estar cerca de la familia en una despedida especialmente dolorosa.

Antes del homenaje se ha reunido la Junta Municipal de Portavoces. Todos los grupos políticos han expresado de forma unánime su conmoción por lo ocurrido y han trasladado sus condolencias y su apoyo a los familiares del menor.

Una noche de alegría que terminó en tragedia

Adrián Ibarra falleció durante la madrugada del lunes después de que cediera parte de la fuente de la Glorieta del Árbol Gordo, uno de los lugares habituales de celebración en Ciudad Rodrigo.

Numerosas personas se habían concentrado allí para festejar el triunfo de la selección española. En torno a las 0.33 horas, parte de la estructura ornamental se derrumbó y alcanzó a varios jóvenes que se encontraban en la zona.

Los servicios de emergencia acudieron rápidamente, pero los profesionales sanitarios no pudieron salvar la vida de Adrián. Otro menor resultó herido y tuvo que ser trasladado al hospital.

La tragedia ha golpeado con fuerza a toda la localidad. Adrián pertenecía a una familia muy conocida y querida en Ciudad Rodrigo y era hijo de un trabajador de seguridad del yacimiento de uranio de Saelices el Chico, conocido como Mina Fe.

El Ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial y las banderas de la Casa Consistorial permanecen a media asta.

La Plaza Mayor ha sido este martes el lugar elegido para compartir el dolor. Un dolor imposible de aliviar, pero que Ciudad Rodrigo ha querido acompañar con silencio, lágrimas, aplausos y un abrazo colectivo a la familia de Adrián.