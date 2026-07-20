Fallece un niño de 13 años en Ciudad Rodrigo durante las celebraciones del Mundial

Aficionados de la Selección Española durante la celebración del partido entre España y Bélgica del Mundial de fútbol 2026. Europa Press

El derrumbe de la fuente de la Glorieta del Árbol Gordo provocó la tragedia y dejó un herido. “Toda la ciudad siente esta pérdida y acompaña a la familia y amigos del menor en su dolor”, lamenta el Ayuntamiento.

La fiesta ha terminado en tragedia en Ciudad Rodrigo. Un niño de 13 años ha fallecido esta madrugada después de que se derrumbara la fuente de la Glorieta del Árbol Gordo.

Allí numerosas personas se habían concentrado para celebrar la victoria de la Selección Española Masculina de Fútbol en el Mundial.

El suceso se ha producido en torno a las 0.33 horas.

La caída de la estructura ha alcanzado a varias de las personas que se encontraban arremolinadas alrededor de la fuente y ha dejado, además del menor fallecido, a otra persona herida, según han confirmado fuentes del Servicio de Emergencias Castilla y León 112.

La sala de operaciones del 112 ha recibido el aviso y ha movilizado inmediatamente a la Policía Local de Ciudad Rodrigo, la Guardia Civil de Salamanca, los Bomberos de la Diputación y Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado recursos asistenciales hasta el lugar.

A su llegada, los profesionales sanitarios han atendido a dos personas heridas.

Sin embargo, nada han podido hacer por salvar la vida del niño, que ha fallecido en el mismo escenario del accidente.

La alegría que apenas unos minutos antes llenaba las calles de Ciudad Rodrigo se ha transformado de golpe en silencio, dolor y desconcierto.

Ante la gravedad de lo ocurrido, se ha activado el Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias para acompañar y atender a los familiares del niño.

Por el momento, no han trascendido más datos sobre la identidad del niño ni sobre el estado de la otra persona herida.

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha expresado su “dolor” y ha trasladado sus condolencias a la familia y a los amigos del menor.

“Toda la ciudad siente esta pérdida y acompaña a la familia y amigos del menor en su dolor”, ha señalado el Consistorio mirobrigense en un comunicado difundido por Ical.

La institución municipal ha lamentado que una noche llamada a permanecer en el recuerdo por una victoria deportiva haya quedado marcada para siempre por la muerte del pequeño.

“Lo que tenía que haber sido una celebración por la victoria en el Mundial de Fútbol de la Selección Española se ha convertido en una tragedia para el conjunto de la sociedad mirobrigense”, ha subrayado el Ayuntamiento.

Como muestra de respeto y duelo, las banderas de la Casa Consistorial ondearán a media asta desde este lunes y hasta el miércoles, ambos días incluidos.

Ciudad Rodrigo llora así la pérdida de un niño en una madrugada en la que la fiesta se apagó de la forma más cruel.