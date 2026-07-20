Declarado un incendio forestal de nivel 1 en Monsagro
La declaración se produce porque "pueden peligrar masas arboladas de más de 30 hectáreas".
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La Junta de Castilla y León ha declarado el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 en el término municipal de Monsagro, en la provincia de Salamanca.
Según la información oficial difundida por la cuenta de Naturaleza Castilla y León, la declaración se produce porque "pueden peligrar masas arboladas de más de 30 hectáreas".
El IGR 1 es el nivel que utiliza el operativo Infocal para indicar que un incendio forestal presenta un riesgo moderado-alto que requiere la activación de medios específicos de extinción y seguimiento.
Las autoridades recomiendan consultar el portal oficial Inforcyl para seguir la evolución del incendio en tiempo real.
El dispositivo de extinción de Castilla y León ya trabaja en la zona para controlar el fuego y evitar su propagación.