Declarado un incendio forestal de nivel 1 en Monsagro

Un bombero forestal trabaja para extinguir un incendio en Castilla y León Brágimo ICAL

La Junta de Castilla y León ha declarado el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 en el término municipal de Monsagro, en la provincia de Salamanca.

Según la información oficial difundida por la cuenta de Naturaleza Castilla y León, la declaración se produce porque "pueden peligrar masas arboladas de más de 30 hectáreas".

El IGR 1 es el nivel que utiliza el operativo Infocal para indicar que un incendio forestal presenta un riesgo moderado-alto que requiere la activación de medios específicos de extinción y seguimiento.

Las autoridades recomiendan consultar el portal oficial Inforcyl para seguir la evolución del incendio en tiempo real.

El dispositivo de extinción de Castilla y León ya trabaja en la zona para controlar el fuego y evitar su propagación.