El Ayuntamiento de Salamanca modernizará la plaza de Castrotorafe: juegos infantiles, salud, ocio y descanso

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, durante la presentación del proyecto de modernización de la plaza de Castrotorafe, este lunes Ayuntamiento de Salamanca

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha presentado este lunes el proyecto para el acondicionamiento y mejora de la plaza de Castrotorafe, en el barrio Capuchinos, que tratará la Comisión de Medio Ambiente de este miércoles con un presupuesto base de licitación de 194.998,72 euros y un plazo de ejecución de dos meses.

Esta iniciativa da respuesta a una petición vecinal incluida en los Presupuestos Participativos y se suma a otras actuaciones en parques y plazas de la ciudad para que sean espacios más saludables y disfrutables por las familias para su ocio y descanso.

En total, la inversión municipal ejecutada y comprometida este mandato supera los siete millones de euros para la modernización de una treintena de espacios públicos en los barrios.

La plaza de Castrotorafe, con tres décadas de antigüedad, está dividida en la actualidad en cuatro zonas estanciales rectangulares con exceso de pavimentación, areneros y juegos infantiles disgregados.

El proyecto de modernización se centra en la reorganización de los espacios, manteniendo todo el arbolado existente, para dotar a la plaza de una mayor funcionalidad y calidad ambiental, de manera que se pueda generar un entorno urbano más equilibrado, sostenible y adecuado para el uso cotidiano de los vecinos.

En la parte de la plaza entre las calles Valles Mineros y Riaño, en primer lugar se habilitará una zona infantil en la que se agruparán todos los juegos existentes en la actualidad, añadiéndose un carrusel, una tirolina, un columpio mixto de cesta y bebé y dos camas elásticas.

Se trata de juegos accesibles y con una alta aceptación entre las niñas y niños de la ciudad, ubicados todos en la zona de la plaza de Castrotorafe donde llega en primer lugar la sombra al avanzar la tarde.

Anexo a este espacio, se creará una nueva zona para la práctica de hábitos saludables.

A los actuales juegos biosaludables se añadirán un conjunto de calistenia, tres mesas de ping-pong y una mesa de ajedrez, dando así respuesta a las peticiones realizadas en el Consejo de Participación de la Infancia y la Adolescencia.

Mientras, la parte de la plaza entre las calles Valles Mineros y Maragatería se transformará en un refugio climático a través de zonas estanciales naturalizadas y accesibles con pavimento verde, más de 1.700 plantas arbustivas que favorecerán la biodiversidad y aportarán más colorido a la plaza, bancos y seis mesas de picnic.

A ello se añadirán dos pistas para petanca.

Más de cinco millones

La mejora de la plaza de Castrotorafe se suma a otras inversiones realizadas en el barrio de Capuchinos durante el actual mandato, que superan los 5,5 millones de euros en total.

Destaca la construcción entre las calles La Bañeza y La Maragatería de un edificio de 48 viviendas protegidas de alquiler a precios asequibles para, entre otros colectivos, personas mayores o con movilidad reducida.

Además, se han ampliado las zonas verdes en la calle González Bustillo, se ha modernizado el alumbrado público de las calles Bierzo, Villalpando, Puebla de Sanabria y La Bañeza con tecnología energéticamente eficiente.

Así como ejecutado mejoras en la seguridad vial y un tramo compartido carril bici que conecta los accesos a la ciudad desde Villamayor de Armuña y El Helmántico a través de la avenida Doctor Alfonso Sánchez Montero y la calle Babia.