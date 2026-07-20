Álex Baena no se olvidó de María Caamaño y Mañueco tampoco: "El Mundial tiene un pedacito de ella"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, jugando al fútbol con la joven salmantina María Caamaño en una imagen de archivo Cuenta de X de Alfonso Fernández Mañueco

Tras la histórica victoria de España en el Mundial de Fútbol 2026, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha rendido un sentido homenaje a María Caamaño, la joven salmantina fallecida el pasado 16 de abril a los 13 años tras una valiente lucha contra un sarcoma de Ewing.

Horas después de que la selección española se proclamara campeona del mundo por segunda vez en su historia al vencer a Argentina por 1-0 en la final, Mañueco publicó un mensaje cargado de emoción en su cuenta de X. En él afirmaba con convicción que este título también lleva el sello de María.

"Estoy seguro de que este Mundial también tiene un pedacito de María. Nuestra Princesa Futbolera Guerrera sigue muy presente en el corazón de quienes la conocimos y la quisimos. Ella también ha empujado a esta gran selección hasta hacerla campeona del mundo", escribió.

Mañueco acompañó el texto con una fotografía que muestra un momento tierno entre ambos en un campo de fútbol.

El homenaje de Álex Baena

El presidente de la Junta se sumó así al futbolista Álex Baena que dedicó el título a María Caamaño tras proclamarse campeón del mundo.

Baena publicó un emotivo mensaje en Instagram con una imagen generada por IA en la que aparece junto a la pequeña frente a una pancarta que dice 'La segunda estrella eres tú'. El texto dice: "Todo por ti. Gracias María. Te lo mereces".

La vinculación entre Baena y María Caamaño se mantuvo firme con el paso del tiempo a través del proyecto 'La Sonrisa de María'.

El futbolista participó en múltiples ocasiones junto a la familia en diversos actos y eventos benéficos organizados para recaudar fondos destinados a la investigación del sarcoma de Ewing, la enfermedad que sufría la joven.

Un ejemplo de lucha

María Caamaño, nacida en Salamanca el 26 de junio de 2012 y fallecida el pasado 16 de abril a los 13 años, se convirtió en un símbolo de superación y fuerza para toda España.

Su pasión por el fútbol y su sonrisa inquebrantable la unieron profundamente a la selección nacional, especialmente durante la Eurocopa 2024, donde levantó el trofeo junto a los jugadores en la Plaza de Cibeles.

Ese vínculo se mantuvo vivo durante el Mundial 2026, donde su recuerdo inspiró a los jugadores desde la concentración.

Mañueco, que siempre mantuvo una relación cercana con ella y su familia, le entregó en su día el Premio Castilla y León de los Valores Humanos y Sociales 2024 y compartió con ella la inauguración del Jardín de María en el Hospital de Salamanca.

Tras su fallecimiento, el presidente expresó su profundo dolor y destacó su ejemplo de valentía.

Su legado de optimismo y lucha continúa inspirando a jugadores, aficionados y a toda la sociedad, recordando que las victorias más grandes trascienden el terreno de juego.

Con la segunda estrella ya en el escudo de España, el homenaje del presidente de Castilla y León subraya que esta gloria también pertenece a María.

Su pedacito en el Mundial, lleno de sonrisa, fuerza y amor por el fútbol, forma ya parte imborrable de la historia de esta selección campeona.