Cuatro heridos, entre ellos dos menores, tras un accidente de tráfico en un pueblo de Salamanca

El Servicio de Emergencias ha informado de que hay cuatro heridos, dos adultos y dos menores, tras un accidente de tráfico que se ha producido en Aldehuela de la Bóveda a las 09:43 horas de esta mañana de domingo, 19 de julio.

El suceso se ha producido en la carretera N-620, en concreto en el kilómetro 274, tras la salida de vía de un turismo.

Se solicitó asistencia para un herido, en un principio, y se dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-SACYL que ha enviado una ambulancia al lugar.

Emergencias Sanitarias ha informado, finalmente, que estaba atendiendo a dos adultos y dos menores, heridos tras el siniestro.