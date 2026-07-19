Atrapada en su vehículo tras la salida de vía de un turismo con vuelco en Doñinos de Ledesma
El suceso se ha producido a las 10:53 horas de este domingo, 19 de julio.
Más información sobre sucesos: Cuatro heridos, entre ellos dos menores, tras un accidente de tráfico en un pueblo de Salamanca
Una mujer mayor ha resultado herida tras un accidente de tráfico que se ha producido en la mañana de este domingo, concretamente a las 10:53 horas, en Doñinos de Ledesma, dentro de la provincia de Salamanca, como ha informado el Servicio de Emergencias 112.
El suceso se ha producido en la carretera CL-517, en el kilómetro 29. Todo tras una salida de vía de un turismo.
Se informaba de que una mujer mayor había resultado herida, estaba consciente, y que se encontraba atrapada en el vehículo que estaba volcado de lado.
Se dio aviso a los Bomberos de la Diputación, a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar.
Emergencias Sanitarias ha enviado una Unidad Enfermerizada de Emergencias (UEne) y un equipo médico del centro de salud de Ledesma.
La ambulancia ha trasladado a la mujer herida al hospital de Salamanca.