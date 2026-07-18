Herido y hospitalizado un motorista tras caer en un pueblo de Salamanca

Un motorista ha resultado herido y ha tenido que ser trasladado en helicóptero sanitario a Salamanca tras sufrir una caída en la localidad de El Cabaco (Salamanca), como han informado fuentes del 112.

El suceso se ha producido a las 10:05 horas de la mañana de sábado, 18 de julio, en la carretera SA-220, en concreto en el kilómetro 54.

Se informaba de que un varón joven, que estaba consciente, había sufrido una caída.

Se ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico y un helicóptero sanitario.

Finalmente, el herido ha sido trasladado al Hospital de Salamanca.