La Reina Sofía recibirá la Medalla de la Universidad de Salamanca

La Universidad de Salamanca entregará su máximo galardón, la Medalla de la Universidad, a la Reina Sofía. La propuesta será debatida el próximo lunes durante la última sesión ordinaria del curso del Consejo de Gobierno de la institución académica salmantina.

Tendrá lugar desde las 9:39 horas en la antigua capilla del edificio del Rectorado.

Ambas instituciones mantienen un convenio desde 1991, renovado este año, para la entrega del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, uno de los reconocimientos literarios más prestigiosos del ámbito hispano y portugués, que se entrega desde el siguiente año, 1992.

El galardón reconoce cada año la trayectoria de un autor vivo cuya obra haya supuesto una aportación destacada al patrimonio cultural común de la comunidad iberoamericana.

El premio está dotado con 42.100 euros e incluye, además, la edición de una antología poética del autor premiado, un acto académico en la Universidad de Salamanca dedicado a su obra y una velada poética en el Palacio Real de Madrid. Para sostener el premio, Patrimonio Nacional y la USAL aportan a partes iguales la dotación económica del premio.

Por su parte, la Medalla de la Universidad es el máximo galardón otorgado a personas e instituciones y su concesión compete al rector, Juan Manuel Corchado, a propuesta del Consejo de Gobierno.

La entrega suele efectuarse en la Festividad de Santo Tomás de Aquino, aunque en ocasiones se ha optado por el acto de apertura del curso o por la celebración de un acto específico.