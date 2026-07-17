Carlos García Carbayo confirma que volverá a optar a la Alcaldía de Salamanca en 2027

El alcalde de Salamanca y presidente provincial del Partido Popular, Carlos García Carbayo, ha confirmado que volverá a encabezar la candidatura de su partido en las elecciones municipales previstas para mayo de 2027.

El primer edil ha anunciado su designación a través de un vídeo publicado en sus redes sociales. “Tengo algo que contaros. Alberto Núñez Feijóo me ha designado candidato a la Alcaldía de Salamanca para seguir transformando nuestra ciudad”, ha avanzado.

Y es que García Carbayo participará este sábado en el acto previsto en Santiago de Compostela donde el presidente nacional del PP presentará a los candidatos del partido para los próximos comicios municipales.

Tengo algo importante que contaros.@NunezFeijoo ha confiado en mí para volver a ser candidato a la Alcaldía de Salamanca. Asumo este reto con ilusión y con el compromiso de dejarme la piel por nuestra ciudad.



Porque el éxito de #Salamanca acercará el cambio que España… pic.twitter.com/wbIyIEHzQs — Carlos García Carbayo (@CGCarbayo) July 16, 2026

El alcalde charro ha reivindicado la trayectoria del Partido Popular al frente del Ayuntamiento salmantino. “Estamos orgullosos de Salamanca y de tener en nuestras manos el testigo de 31 años consecutivos de gobierno del Partido Popular”, ha afirmado.

García Carbayo ocupa la Alcaldía desde 2018, cuando sucedió a Alfonso Fernández Mañueco a cargo del bastón de mando.

Desde entonces, ha ganado dos elecciones municipales como cabeza de lista de los populares.

De cara a la próxima cita con las urnas, el regidor ha asegurado que su equipo trabajará para renovar la confianza de los salmantinos: “Nos vamos a dejar la piel para seguir gobernando esta ciudad sabia, tolerante y dialogante, volcados en construir un futuro lleno de oportunidades”.

Además, ha vinculado el resultado electoral en la capital charra con el proyecto nacional del Partido Popular. En este sentido, ha sostenido que “el éxito de Salamanca hará que el cambio esté más cerca en España”.