Salamanca blinda la ciudad con varias medidas para evitar el caos con la final del Mundial entre España y Argentina

El Ayuntamiento de Salamanca pondrá en marcha este domingo un dispositivo especial de seguridad con motivo de la disputa de la final de la Copa del Mundo 2026 entre España y Argentina.

Como ya se hizo durante la semifinal contra Francia, se instalará una pantalla gigante en la Plaza Mayor para que los aficionados puedan seguir el partido en un ambiente especial.

Para garantizar la seguridad de todos los asistentes, la Policía Local establecerá controles preventivos de alcohol y drogas en las zonas de máxima afluencia y se vigilará tanto el consumo de bebidas alcohólicas en la Plaza como la introducción de envases de vidrio.

En previsión de una posible celebración tanto de aficionados españoles como argentinos, se vallará el perímetro de la fuente de la Puerta de Zamora y se vaciarán otras fuentes que, tradicionalmente, son foco de celebraciones, como las del Paseo de Carmelitas y la plaza del Oeste.

El concejal de Protección Ciudadana, Tráfico y Transportes, Ángel Molina, ha explicado: "Para garantizar la seguridad, movilidad y convivencia, en un evento que creemos que será multitudinario, se reforzará la presencia de la Policía en las zonas de más afluencia, especialmente en la Plaza Mayor y en el resto de espacios donde habrá un seguimiento público del partido".

Al término del partido se coordinarán medidas de regulación del tráfico y control preventivo para favorecer el desarrollo seguro de la celebración. En este sentido, Molina ha señalado que "el objetivo es disfrutar del acontecimiento con responsabilidad y espíritu deportivo".