Imagen del encuentro.

Imagen del encuentro. Fotografía: Universidad de Salamanca.

Salamanca

El rector de la USAL recibe a una delegación de Nepal para impulsar la enseñanza del español en el país asiático

Juan Manuel Corchado analiza la viabilidad académica de un acuerdo encaminado a la futura implantación del español como asignatura optativa.

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El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado Rodríguez, ha mantenido una reunión de trabajo con representantes institucionales y académicos de Nepal con el objetivo de avanzar en la aprobación de un acuerdo de colaboración para impulsar la enseñanza del español en el país asiático.

El acuerdo iría encaminado a la futura implantación del español como asignatura optativa en las escuelas públicas del municipio de Ghodaghodi, así como analizar la viabilidad académica e institucional del proyecto. La iniciativa ha despertado un notable interés en la región de Kailali, donde varios centros educativos han manifestado su disposición a participar.

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En el encuentro en el Rectorado han participado el vicerrector de Internacionalización y Cooperación, Raúl Sánchez Prieto; y el director de Cursos Internacionales, Rubén Ramírez; junto a la delegación asiática, Padam Singh Diyakoti, coordinador del proyecto y Head of Operations ELE USAL Nepal & Program Coordinator of the current delegation program.

Khadak Bahadur Rawat, alcalde del municipio de Ghodaghodi (Nepal); Ghanshyam Ojha, presidente del distrito (Ward No. 1) y portavoz del municipio de Ghodaghodi; Laxmi Prasad Bhattarai Jaishi, director del Ghodaghodi Multiple Campus; y Laxman Neure, presidente del Comité de Gestión del Ghodaghodi Multiple Campus.

Asimismo, asistieron Joshi Gokarna, director de ELE USAL Bilbao y Barcelona; y Paula Reyes Álvarez, directora académica de ELE USAL Bilbao y Barcelona.

La delegación nepalí visita la ciudad de Salamanca en el marco de una gira de carácter institucional, académico y cultural, orientada al fortalecimiento de las relaciones entre España y Nepal y al impulso de un proyecto educativo de colaboración con autoridades municipales y centros educativos públicos nepalíes.