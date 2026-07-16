El rector de la USAL recibe a una delegación de Nepal para impulsar la enseñanza del español en el país asiático

El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado Rodríguez, ha mantenido una reunión de trabajo con representantes institucionales y académicos de Nepal con el objetivo de avanzar en la aprobación de un acuerdo de colaboración para impulsar la enseñanza del español en el país asiático.

El acuerdo iría encaminado a la futura implantación del español como asignatura optativa en las escuelas públicas del municipio de Ghodaghodi, así como analizar la viabilidad académica e institucional del proyecto. La iniciativa ha despertado un notable interés en la región de Kailali, donde varios centros educativos han manifestado su disposición a participar.

En el encuentro en el Rectorado han participado el vicerrector de Internacionalización y Cooperación, Raúl Sánchez Prieto; y el director de Cursos Internacionales, Rubén Ramírez; junto a la delegación asiática, Padam Singh Diyakoti, coordinador del proyecto y Head of Operations ELE USAL Nepal & Program Coordinator of the current delegation program.

Khadak Bahadur Rawat, alcalde del municipio de Ghodaghodi (Nepal); Ghanshyam Ojha, presidente del distrito (Ward No. 1) y portavoz del municipio de Ghodaghodi; Laxmi Prasad Bhattarai Jaishi, director del Ghodaghodi Multiple Campus; y Laxman Neure, presidente del Comité de Gestión del Ghodaghodi Multiple Campus.

Asimismo, asistieron Joshi Gokarna, director de ELE USAL Bilbao y Barcelona; y Paula Reyes Álvarez, directora académica de ELE USAL Bilbao y Barcelona.

La delegación nepalí visita la ciudad de Salamanca en el marco de una gira de carácter institucional, académico y cultural, orientada al fortalecimiento de las relaciones entre España y Nepal y al impulso de un proyecto educativo de colaboración con autoridades municipales y centros educativos públicos nepalíes.