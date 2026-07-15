Una videollamada desde Italia activa una carrera contrarreloj en Salamanca para salvar a un camionero: estaba en shock

Agentes de la policía italiana en una imagen de archivo. Europa Press

Lo que había comenzado como una conversación entre dos amigos terminó en una carrera contrarreloj para salvar una vida.

Uno de ellos hablaba por videollamada con un camionero que circulaba por la zona italiana de Alessandria.

De repente, el conductor comenzó a vomitar, sufrió taquicardias y dejó de responder. El teléfono seguía conectado, pero al otro lado ya no se escuchaba nada.

Su amigo, asustado, llamó a la Policía Nacional de Salamanca.

Los agentes reunieron toda la información posible y contactaron con el Consulado de España en Milán para tratar de localizarlo.

La alerta llegó a las autoridades italianas y una patrulla de los Carabinieri encontró el camión. El conductor estaba en su interior y había sufrido un shock.

Los sanitarios lograron estabilizarlo antes de trasladarlo a un hospital. Su vida ya no corre peligro.

La rapidez de su amigo y la coordinación entre Salamanca, el Consulado y los servicios italianos evitaron un desenlace fatal.

La Policía Nacional también informó del caso a la Oficina Sirene, encargada de la cooperación policial dentro de la Unión Europea.