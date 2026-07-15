Julieta Venegas, M-Clan y La La Love You: estos son todos los conciertos de las fiestas de Salamanca 2026

Carlos García Carbayo, alcalde de Salamanca, ha presentado este miércoles, 15 de julio, la programación de los conciertos de las Ferias y Fiestas que se van a celebrar del 7 al 15 de septiembre con 22 conciertos programados.

Se van a celebrar en la Plaza Mayor, en el Parque Elio Antonio de Nebrija y en la Plaza de la Concordia. También la programación musical de otoño con un total de 26 citas ya confirmadas.

La programación de las ferias de este año dará comienzo el domingo 6 de septiembre, con la actuación de la orquesta salmantina “Vulkano” en la Plaza de la Concordia.

El lunes 7 de septiembre, arrancarán los conciertos en la Plaza Mayor con una doble cita, las actuaciones de la cantante salmantina Nereida Sanchón y de la cantante mexicana Julieta Venegas.

Nereida cautivó a todo el país tras quedar finalista en La Voz 2023 de la mano de Antonio Orozco.

Su voz se distingue por una madurez y un quejío que sorprenden por su juventud, mezclando con naturalidad el respeto a la tradición con influencias más actuales. Actualmente, está inmersa en la presentación de su primer álbum de larga duración, “Reflejos”.

Julieta Venegas es cantante, compositora, multinstrumentista, productora y actriz mexicana, llegando a trazar una de las trayectorias más coherentes y respetadas de la música latina.

Es una de las artistas mexicanas más escuchadas en Spotify, con más de 18 millones de oyentes mensuales. Julieta ha tenido cuatro nominaciones a los premios Grammy, ganando en la 49.ª edición por “Mejor Álbum de Pop Latino” con el mítico Limón y Sal. En cuanto a Latin Grammys, tiene 24 nominaciones y ocho victorias a lo largo de su trayectoria.

El martes 8 de septiembre, la Plaza Mayor se llenará de los sonidos nostálgicos de la mítica banda británica Spandau Ballet en la voz de quien fuera su cantante Tony Hadley. Casi cuatro décadas después del inicio de su trayectoria profesional, su voz inconfundible conserva la misma fuerza, elegancia y personalidad que marcaron sus primeros éxitos.

Como solista ha desarrollado una carrera sólida y versátil, combinando repertorio pop contemporáneo, swing y grandes formatos en directo junto a su banda, big bands y orquestas. En 2026, su agenda incluye actuaciones en Australia y Dubai, festivales de verano en Reino Unido, Dinamarca, España e Italia.

El grupo cubano de salsa y reguetón “Gente de Zona” actuará el miércoles 9 de septiembre. Su primer gran éxito internacional vino tras su colaboración con Descemer Bueno y Enrique Iglesias en 2014 con "Bailando".

La canción fue galardonada con tres Premios Grammy Latinos. Otros de sus grandes éxitos han sido "Piensas (Dile La Verdad)" en colaboración con el cubanoamericano Pitbull y sobre todo "La gozadera" en colaboración con Marc Anthony.

Además, a lo largo de su carrera artística han colaborado con otros artistas como Jennifer Lopez, Carlos Vives, Sebastián Yatra o Laura Pausini, y actualmente cuenta con más de 16,5 millones de oyentes mensuales en Spotify.

El jueves 10, se podrá disfrutar de nuevo de una doble cita musical en la Plaza Mayor. A las ocho y media de la tarde está prevista la Fiesta Europa FM a cargo de Juan Diego Suárez, un DJ y locutor de radio musical español, que se ha consolidado como uno de los rostros y voces principales de la emisora. Además, ha sido DJ residente en reconocidas salas madrileñas como Fabrik y Jowke y ha participado en eventos como el Madrid HardStyle Movement.

Y a las diez y media saltará al escenario de la Plaza “La La Love You”, un grupo de pop-punk e indie rock consolidado como un fenómeno musical tras el éxito masivo de "El fin del mundo" (2019).

Se caracteriza por sus melodías pegadizas, letras optimistas y un enérgico directo que ha batido récords de audiencia. El grupo suma 5,2 millones de oyentes en Spotify y tiene 10 discos de platino. Acaba de publicar su 4º álbum, “¿Por qué me miráis así?”, un disco cocinado a fuego lento y que deja de manifiesto que la banda se encuentra sin duda en su mejor momento a todos los niveles.

El viernes 11 de septiembre, el escenario de la Plaza Mayor acogerá de nuevo dos conciertos. A las ocho y media será Juan Anselmo, un artista salmantino que mezcla en sus canciones, la tradición y lo urbano.

Y a las diez y media será el turno para La Plazuela, un grupo granadino cuya música tiene como pilares principales: el flamenco, la música electrónica y el nu funk.

El sábado 12, el grupo salmantino Orca, ganador del VI Concurso Municipal de Bandas actuará en la Plaza Mayor de las nueve de la noche.

Orca apuesta por la fusión musical entre los ritmos funk, el pop noventero o el soul más clásico, y busca abrazar un futuro compositivo libre de etiquetas en el que poder explorar nuevas sonoridades. Actualmente están trabajando en su primer álbum que constará de diez temas originales llenos de blues, funk, rock y mucha alma y diversión.

Y a las once de la noche dará comienzo el concierto de M-Clan, una mítica banda de rock que está celebrando su gira 30 aniversario, en la que hacen un recorrido musical por toda su trayectoria, combinando grandes éxitos con canciones menos habituales, y ofreciendo un show lleno de energía y cercanía.

Son una de las bandas más icónicas de nuestro país y cuentan con himnos de la historia de la música rock en español, como “Carolina”, “Llamando a la tierra”, “Miedo” o “Quédate a dormir”.

El domingo 13, de nuevo la cita musical será doble en la Plaza Mayor. A las ocho y media está previsto el concierto de Valeria Castro quien, tras completar una gira de 82 conciertos con entradas agotadas en teatros de más de 10 países con su primer álbum, presentará su segundo trabajo de larga duración, titulado “El Cuerpo después de Todo”.

Un álbum que marca un ejercicio de maduración artística y personal de la artista de la Palma.

Y le seguirá en el escenario otro joven artista, Íñigo Quintero, que se encuentra este año de gira por Europa e Hispanoamérica, celebrando su éxito mundial y el gran momento que está viviendo en su carrera tras la publicación de su álbum "El Sitio de Siempre".

Íñigo Quintero alcanzó el número 1 mundial en el Top Global de Spotify con el single “Si No Estás”, siendo el primer artista español en conseguirlo en solitario.

Su capacidad de convocatoria se reafirmó con sus actuaciones como artista destacado en festivales internacionales como Rock in Río, Sziget, FIB, Tinderbox o Arenal Sound, enfrente de decenas de miles de fans que han coreado sus canciones en masa.

El lunes el escenario de la Plaza se llenará con los ritmos de Sanguijuelas del Guadiana, una banda extremeña que ha transformado la nostalgia rural en uno de los fenómenos más sólidos de la escena española actual.

Su sonido entrelaza la tradición con códigos contemporáneos como la electrónica y el autotune. Tras cerrar 2025 con más de 100 conciertos, la banda encara el 2026 con hitos históricos, como las 14.000 entradas agotadas para sus dos fechas en la Alcazaba de Badajoz y tres llenos consecutivos en La Riviera (Madrid).

Y el día 15, cerrará los conciertos de Ferias Antoñito Molina, un joven cantautor nacido en Rota (Cádiz). Tras un año irrepetible, donde su gira "Me prometo" le ha llevado a vivir momentos llenos de emociones intensas, conexión con su público y colgar el cartel de lleno en los recintos más emblemáticos del país, Antoñito Molina actuará en la Plaza Mayor de Salamanca y pondrá el broche de oro a las ferias y fiestas de este año.

Grupos de música salmantinos

Además de la actuación en la Plaza Mayor de los grupos o cantantes salmantinos Nereida Sanchón, Juan Anselmo y Orca, se han programado otros cinco conciertos de grupos locales en el parque Elio Antonio de Nebrija.

El martes 8 de septiembre, actuarán Al límite y La Duda Ofende, el miércoles 9, lo hará VanDidos. La cantante Victoria Mesonero actuará el jueves 10, y el domingo 13, la nota musical la pondrá el grupo Kritter, que está celebrando su 20 aniversario sobre los escenarios.

Al Límite es una banda de rock salmantina creada en 2016 por Fernando Vicente, Jorge Orejudo y Aure Martín, acompañados en directo por el joven teclista Javier Herrero.

Con tres discos publicados, “Palabras Rotas” (2019), "A Mil Kilómetros" (2022) y “Tocando Madera” (2025), el grupo ha girado por decenas de ciudades y localidades españolas. Con su actual gira “Diez años Al Límite " celebran una década de carretera y escenarios, superando ya los 600 conciertos desde su formación.

La Duda Ofende está formada por cinco miembros: Sara (cantante), Juan Luis (bajo), José Luis (batería), Juan Julián (guitarra solista) y Andrés (guitarra rítmica). El repertorio del grupo está formado por versiones de éxitos de pop y rock desde los años 80 hasta la actualidad.

VanDidos mezcla grandes himnos del pop y el rock de varias generaciones con el sonido indie que ha marcado los últimos años, creando un repertorio capaz de reunir públicos muy distintos alrededor de las mismas canciones. Ha recorrido numerosos escenarios dentro y fuera de la provincia, como el Teatro Liceo, el Multiusos Sánchez Paraíso, Galardones Alcazaba o el Riyadh Air Metropolitano de Madrid.

No Cantes Victoria celebra quince años de trayectoria, reafirmándose como una de las propuestas más sólidas y singulares del funk y soul en español. Cuenta con tres discos publicados —“A-Love”, “Invicta” y “Quince”—, seis premios nacionales, reconocimiento internacional y un recorrido por teatros, festivales y circuitos de referencia.

Y Kritter, que este año celebra su 20º aniversario consolidado como una de las bandas referentes dentro de la escena Rock y Metal nacional. Fundados en 2006, cuentan con cinco discos publicados y una sólida trayectoria que les ha llevado a recorrer escenarios tanto en España como en el extranjero, compartiendo cartel con grandes nombres del panorama musical. Para la ocasión contarán con Be for you como banda invitada. Un grupo que destaca por su sonido melódico, potente y su capacidad para conectar con el público en directo.

Además, en el parque de Nebrija actuará también el grupo Sonido internacional, un proyecto de mestizaje musical que fusiona ritmos tan diversos como el ska, el reggae, la cumbia, el rock y la música tradicional mexicana. Será el viernes 11 de septiembre.

Conciertos de otoño

Tras las ferias y fiestas de septiembre continuará la oferta musical del Ayuntamiento de Salamanca con conciertos programados de diferentes estilos.

En el CAEM se han programado los conciertos de Raimundo Amador (23 de octubre), Malú (24 de octubre), Sidecars (6 de noviembre), Diana Navarro (7 de noviembre) y Rodrigo Cuevas (28 de noviembre).

En la Sala B serán los conciertos de Cepeda (2 de octubre), Gonzalo Hermida (9 de octubre), Rebrote (10 de octubre), Funzo (13 de noviembre) y Vera Fauna (20 de noviembre).

En el Teatro Liceo están programados los conciertos de los salmantinos José Luis Encinas (26 de septiembre) y Kike M (20 de noviembre).

En el Multiusos Sánchez Paraíso están previstos los conciertos de Loquillo (26 de septiembre), Miguel Poveda (10 de octubre), Natos y Waor (17 de octubre), DeDía (24 de octubre), Galván Real (14 de noviembre) y Antonio Orozco (21 de noviembre).

Y en el Palacio de Congresos actuarán Mocedades y Los Panchos (25 de octubre), Ismael Serrano (18 de diciembre), OBK (19 de diciembre) y Los Brincos (20 de diciembre), entre otros.