La Isla del Soto de Santa Marta acoge una sesión informativa sobre el eclipse del 12 de agosto

Una jornada en el municipio salmantino de Santa Marta de Tormes Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes celebrará el próximo viernes, 17 de julio, en la Isla del Soto una sesión informativa sobre el eclipse solar que tendrá lugar el 12 de agosto.

Esta actividad está enmarcada en la propuesta los 'Caminos hacia el cielo', que el Consistorio santamartino presentó en Madrid en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), bajo el lema 'Santa Marta Sorprende' y bajo el que se han celebrado distintas veladas astronómicas con observación de estrellas en el espacio natural.

En esta ocasión, la sesión se realizará por la mañana, concretamente a las 10:00 horas, junto al Centro de Interpretación de la Isla del Soto.

Es una actividad abierta a todo el público y en la que los participantes tendrán más detalle sobre el acontecimiento astronómico del año.

Además, tendrán oportunidad de resolver dudas y preguntar por cualquier cuestión relacionada con este evento y sobre el apasionante mundo que rodea el universo.

"Emocionar y conectar"

El concejal de Turismo, Juan Carlos Bueno, ha apuntado que "en un año tan importante desde el punto de vista astronómico, Santa Marta de Tormes no podía estar al margen del acontecimiento del año".

Además, ha recordado que las veladas astronómicas nocturnas, de las que se han celebrado ya dos sesiones, "continuarán desarrollándose en los próximos meses en la Isla del Soto".

El edil ha señalado que se trata de una propuesta "diseñada para emocionar y conectar con los visitantes a través de experiencias que integran naturaleza y arte de forma innovadora y sostenible, con especial atención al público familiar".

Cabe recordar que este espacio natural acogerá también la noche del 12 de agosto a las 22:30 horas una sesión de cine de verano al aire libre abierta a todo el público.

Una actividad que completará el gran acontecimiento astronómico de este año.