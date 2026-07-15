Buscan a un hombre de 75 años desaparecido en Ciudad Rodrigo

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial Guardia Civil

La Guardia Civil mantiene activo un dispositivo de búsqueda para localizar a Benjamín García, de 75 años, desaparecido desde la mañana de hoy en Ciudad Rodrigo.

La alerta fue comunicada por un familiar al comprobar que no se encontraba en su domicilio cuando acudió a recogerlo para comer.

En el dispositivo participan patrullas de la Compañía de Ciudad Rodrigo, Seprona y la Policía Local de Ciudad Rodrigo, que trabajan de forma coordinada para tratar de localizarlo lo antes posible.

El Instituto Armado solicitó a la ciudadanía que si dispone de cualquier información que pueda ayudar a encontrarlo, contacte inmediatamente con la Guardia Civil a través del 062.