El Ayuntamiento de Salamanca adjudica las obras del paseo de los Madroños y las de mejora de 44 comunidades de Garrido

El paseo de Los Madroños de la ciudad de Salamanca Google Maps

El Ayuntamiento de Salamanca ha adjudicado este martes las obras que transformarán el paseo de los Madroños en un bulevar con más accesibilidad, más seguridad vial y más zonas verdes para ocio y descanso de los vecinos.

El Consistorio ha adjudicado las obras de mejora de la accesibilidad y la eficiencia energética de 44 comunidades de vecinos en el barrio de Garrido.

Ya se han adjudicado los proyectos de urbanización del Entorno Residencial de Rehabilitación Programada (ERRP) en la zona de Camelias y de la Escuela Municipal de Música Santa Cecilia en el barrio Garrido, con un presupuesto total de 1.739.519,33 euros, que beneficiarán a 44 comunidades de vecinos con 422 viviendas.

Esta iniciativa está incluida en el Plan de Actuación Integrado (PAI) ‘CoNEcta Salamanca’, centrado en los barrios de Garrido Norte y Sur, Chinchibarra, Estación y Salesas, que forma parte de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL) de la ciudad, materializada en su Agenda Urbana.

Está cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), cuyo objetivo es fomentar el desarrollo sostenible y la cohesión económica, social y territorial de Salamanca, en el marco del Programa Operativo Plurirregional del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Para el desarrollo de ‘CoNEcta Salamanca’, el Ayuntamiento contará con un presupuesto total de 15.227.851 euros de los que el 60 por ciento son aportados por el Feder.

En concreto, el proyecto de rehabilitación del entorno de la Escuela Municipal de Música Santa Cecilia cuenta con un presupuesto total de 1.113.519,33 euros y un plazo de ejecución de diez meses.

De acuerdo con las personas residentes, se trata de una actuación integral de rehabilitación en los aspectos de conservación, accesibilidad y eficiencia energética que consiga mejorar la calidad de los inmuebles y el ahorro económico en los consumos de energía, aumentando por tanto la calidad de vida de los vecinos.

La principal actuación consiste en facilitar la instalación de ascensores exteriores y la reforma de la escalera y portal de acceso en cada uno de los 20 portales de las calles del Trébol, Diego de Losada y Juan de Garay.

Ello conlleva una redistribución de los espacios públicos y ampliación de aceras en los viales, puesto que el diseño actual no es compatible con la instalación de estos ascensores, que invadirían la actual acera, impidiendo el tránsito normal de peatones y vehículos.

La mejora de la calidad urbana es otro de los objetivos del proyecto al generarse calles integradas en un entorno urbano más agradable con la renovación de pavimentos por otros más estéticos y la instalación de nuevo mobiliario urbano con más bancos y papeleras.

Además, se renovará totalmente el alumbrado público con tecnología LED para una mayor eficiencia energética. Por su parte, se habilitarán canalizaciones subterráneas para que las compañías suministradoras de energía y telecomunicaciones eliminen los cables de las fachadas.

También se habilitarán nuevas zonas verdes con la plantación de diferentes especies vegetales de árboles y plantas arbustivas, y se creará una nueva plaza con carácter de auditorio en uno de los patios del edificio de la Escuela Municipal de Música Santa Cecilia, lo que décadas atrás fuera el patio de recreo del antiguo colegio público San Mateo.

Todas las zonas verdes contarán con programadores automáticos para facilitar el ahorro de agua con un consumo eficiente.

Por su parte, el proyecto de rehabilitación del entorno de Camelias, que comprende la manzana delimitada por las avenidas Cedros y Cipreses, y por las calles Begonias, Alcalde Marcelo Fernández Nieto, Camelias, Obispo Ramírez Villaescusa y Castaños, cuenta con un presupuesto de 626.000 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

Al igual que en la Escuela de Música, también de acuerdo con las personas residentes, se trata de una actuación que permitirá mejorar la accesibilidad y la eficiencia energética de los inmuebles para incrementar la calidad de vida de los vecinos.

Al mismo tiempo, se aumentarán las zonas verdes con árboles y plantas arbustivas, con más bancos, para fomentar el uso del espacio público y la relación social de los vecinos.

En concreto, se acometerá una plataforma única en los tramos en fondo de saco de las calles Alcalde Marcelo Fernández Nieto, Camelias y Obispo Ramírez de Villaescusa, donde sólo se permitirá el acceso a vehículos que se guarden en los garajes y a los servicios de emergencia.

En la calle Castaños se ampliarán las aceras, manteniendo el sentido de tráfico actual.

Por su parte, en la calle Begonias, la ampliación de las aceras provocará una reordenación del tráfico, pasando a estacionamiento en línea el actual estacionamiento en batería.

Para compensar la reducción de plazas de estacionamiento de vehículos en estas calles, recientemente se ha reordenado el tráfico en la avenida de Alfonso IX de León y el paseo de los Madroños, donde el anterior estacionamiento en línea ha pasado a estacionamiento en batería para incrementar el número de plazas disponibles en cerca de 40.

Al mismo tiempo, se ha ampliado el aparcamiento gratuito en superficie del antiguo Mercasalamanca en otras 200 plazas, para un total de 400.

Por tanto, quienes estacionaban sus vehículos en los entornos de Camelias y la Escuela de Música podrán continuar haciéndolo, e incluso más vehículos, pues con esta reorganización el barrio Garrido gana un centenar de plazas en total.

Los Madroños

El Ayuntamiento de Salamanca ha adjudicado las obras que transformarán el paseo de los Madroños del barrio Garrido en un bulevar con más accesibilidad, más seguridad vial y más zonas verdes para ocio y descanso de los vecinos, con un presupuesto de 1.479.751,4 euros y un plazo de ejecución de diez meses.

Esta iniciativa está incluida en el Plan de Actuación Integrado (PAI) ‘CoNEcta Salamanca’, centrado en los barrios de Garrido Norte y Sur, Chinchibarra, Estación y Salesas, que forma parte de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL) de la ciudad, materializada en su Agenda Urbana.

Está cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), cuyo objetivo es fomentar el desarrollo sostenible y la cohesión económica, social y territorial de Salamanca, en el marco del Programa Operativo Plurirregional del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Para el desarrollo de ‘CoNEcta Salamanca’, el Ayuntamiento contará con un presupuesto total de 15.227.851 euros de los que el 60 por ciento son aportados por el Feder.

Este proyecto da continuidad al bulevar de la avenida de París para generar un eje de infraestructura verde entre la plaza de Barcelona y la estación de ferrocarril, y entre las avenidas Alfonso IX de León y de los Cipreses.

De esa forma, se consigue la integración del paseo de los Madroños en el conjunto en que se ubica, una zona destinada para el ocio y descanso de los vecinos, para la práctica de hábitos saludables y para una movilidad sostenible, enlazando a su vez con el futuro Distrito Tecnológico en los terrenos del antiguo Mercasalamanca.

La principal actuación es la transformación de los dos carriles de circulación que ahora hay en sentido hacia Alfonso IX en un bulevar con más espacio para el ocio y descanso de los vecinos, para la práctica de hábitos saludables y para una movilidad sostenible.

En concreto, se ampliarán las zonas verdes con jardines donde se plantarán 18 nuevos árboles y unas 2.600 plantas arbustivas con riego por goteo para economizar el consumo de agua; se instalarán 50 bancos y 10 papeleras; se separará el carril bici de la zona peatonal para mejorar la seguridad vial, como en la avenida de París.

Y se acometerá la renovación de 46 puntos de luz del alumbrado público por tecnología energéticamente eficiente, que propicia un mayor ahorro y menos contaminación ambiental.

En esta misma línea de favorecer el ahorro de recursos naturales, se renovarán 222 metros de tuberías de abastecimiento de agua entre la avenida de los Cipreses y el futuro Distrito Tecnológico, pues el resto del paseo cuenta con renovadas redes que garantizan la calidad del servicio.

Por su parte, lo que ahora es el sentido de circulación con dos carriles hacia la avenida de los Cipreses se transformará en un carril por sentido. En la parte derecha se mantiene el estacionamiento en línea y en la parte izquierda, junto al bulevar, se crearán estacionamientos en batería.

En total, habrá 77 plazas, 35 más que en la actualidad, ampliándose además el número de plazas para personas con movilidad reducida.

Mientras, la ampliación del aparcamiento gratuito del antiguo Mercasalamanca ha multiplicado por seis las plazas que actualmente hay entre la avenida de los Cipreses y el acceso al párking, hasta 400 en total.

En esta zona, en el cruce del paseo de los Madroños y la avenida de los Cipreses, se habilitará una nueva glorieta que posibilite más fluidez al tráfico y una mayor seguridad vial de conductores, ciclistas y peatones, al contar con un sistema de gestión del tráfico mediante cámaras lectoras conectadas a la red de telecomunicaciones implantada en toda la ciudad.

Este sistema permite la transmisión en tiempo real de los datos de movilidad, la optimización de los flujos de tráfico y la reducción del impacto negativo en el medio ambiente y en el consumo de energía.

Cabe recordar, además, que recientemente se ha reordenado el tráfico en la avenida de Alfonso IX de León entre Federico Anaya y Los Madroños, donde el anterior estacionamiento en línea ha pasado a estacionamiento en batería para incrementar en cerca de 40 el número de plazas disponibles y mejorar la seguridad vial.

'CoNEcta Salamanca'

El Plan de Actuación Integrado de la zona noreste de la ciudad, 'CoNEcta Salamanca', se centrará en la renaturalización de los espacios urbanos; la mejora de la eficiencia energética de diferentes espacios y el fomento de la integración social y la igualdad de oportunidades.

También en el impulso del relevo generacional en los negocios; la reducción de la brecha digital; la lucha contra la vulnerabilidad social; y la mejora de la accesibilidad.

La elección de los barrios Garrido Norte y Sur, Chinchibarra, Estación y Salesas, que aglutinan a 33.509 habitantes, corresponde a que un requisito imprescindible para optar a estos fondos europeos es aplicar el plan en una zona muy concreta de Salamanca.

Ello con unas características singulares que justifiquen una actuación integrada de desarrollo urbano desde los puntos de vista social, económico, ambiental y urbanístico.