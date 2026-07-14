La ampliación del centro de salud de Santa Marta mejorará la atención sanitaria de más de 19.000 personas

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, visita la ampliación del centro de salud de Santa Marta de Tormes junto al consejero, Alejandro Vázquez, y el alcalde de la localidad, David Mingo Jesús Formigo ICAL

La ampliación del centro de salud de Santa Marta de Tormes permitirá mejorar la atención sanitaria que reciben más de 19.000 personas de 13 municipios de la provincia de Salamanca.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha visitado este martes las nuevas instalaciones, en las que el Ejecutivo autonómico ha invertido 1,1 millones de euros.

La actuación incluye la construcción de un edificio anexo, moderno y energéticamente eficiente. Contará con nuevos espacios para el Punto de Atención Continuada, la Unidad de Matrona, el Área de Extracciones y una Unidad de Fisioterapia.

La reorganización del centro también permitirá ampliar el número de consultas e incorporar un profesional más de Medicina y otro de Enfermería.

Según ha destacado la Junta, estas incorporaciones contribuirán a reducir la presión asistencial, disminuir los cupos medios y mejorar la accesibilidad de los pacientes.

Un edificio anexo de tres plantas

La intervención ha incrementado en 175 metros cuadrados el espacio útil del centro de salud. El nuevo inmueble, independiente del edificio actual, estará distribuido en tres plantas.

Dará servicio a los vecinos de Calvarrasa de Abajo, Calvarrasa de Arriba, Carpio Bernardo, Cilloruelo, Encinas de Abajo, Francos, Huerta, Machacón, Pelabravo, Nuevo Amatos, Nuevo Naharros, Villagonzalo y Santa Marta de Tormes.

La nueva Unidad de Fisioterapia y Rehabilitación ocupará 98 metros cuadrados. Dispondrá de una sala de fisioterapia con boxes, una consulta y un vestuario con aseo público adaptado.

El Punto de Atención Continuada incorporará dos nuevas consultas de urgencias, con una superficie de 36 metros cuadrados. También se ampliará en otros 30 metros cuadrados la zona destinada a extracciones y laboratorio.

El edificio ha sido diseñado para alcanzar un consumo energético casi nulo. Parte de la energía procederá de fuentes renovables.

A esta inversión se suman otras mejoras realizadas en el inmueble existente. La Junta ha destinado 191.924 euros a renovar las ventanas y actuar sobre la cubierta, además de 264.990 euros a la nueva climatización.

Casi 100 millones para la sanidad salmantina

Durante la visita, Mañueco ha asegurado que esta actuación refleja la apuesta de la Junta por una Atención Primaria “moderna y de calidad” en todo el territorio, incluido el medio rural.

El presidente autonómico ha recordado que el Gobierno regional destinó cerca de 100 millones de euros a la sanidad de Salamanca durante la pasada legislatura.

Entre las actuaciones impulsadas ha citado las reformas de los centros de salud de Villoria y Garrido Norte, la finalización del nuevo centro de Prosperidad y la redacción del proyecto de San José-Zurguén.

También se encuentra prevista la ampliación del centro de salud de Peñaranda de Bracamonte para incorporar una Unidad de Fisioterapia.

La Junta proyecta además intervenciones en los centros de Tejares y Sancti Spíritus. A ellas se suma la futura transformación del consultorio de Carbajosa de la Sagrada en centro de salud, una vez que se disponga de la parcela necesaria.

Avanza el nuevo edificio de consultas externas

En el ámbito hospitalario, Mañueco ha destacado el avance de las obras del nuevo edificio de consultas externas del Hospital de Salamanca.

El proyecto cuenta con una inversión de 50 millones de euros y permitirá ampliar las prestaciones y los servicios asistenciales.

El presidente también ha recordado la reciente apertura de la Unidad de Hospitalización Psiquiátrica Infanto-Juvenil. El servicio dispone inicialmente de cuatro plazas, aunque está previsto que alcance progresivamente las diez.

Mañueco ha reafirmado finalmente el compromiso de la Junta con una sanidad pública, universal, gratuita y de calidad. También ha atribuido los resultados del sistema sanitario autonómico al trabajo de los profesionales y a las inversiones realizadas para reforzar la atención en toda Castilla y León.