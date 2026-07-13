Santa Marta honra la memoria de Miguel Ángel Blanco y del resto de víctimas del terrorismo en un acto cargado de emoción

El alcalde de Santa Marta de Tormes, David Mingo, preside el acto de homenaje a Miguel Ángel Blanco y al resto de víctimas del terrorismo, este lunes en el municipio salmantino Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes

Este lunes, 13 de julio, coincidiendo con el aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA, la glorieta que lleva su nombre en el municipio salmantino de Santa Marta de Tormes se convirtió en escenario de un sentido homenaje a todas las víctimas del terrorismo.

Bajo la atenta mirada de la escultura que preside el monolito, el alcalde, David Mingo, depositó un ramo de flores en un acto de memoria, respeto y justicia moral.

Mingo estuvo acompañado por la Corporación municipal, representantes del Ayuntamiento de Salamanca, alcaldes de otros municipios de la provincia, autoridades militares y civiles, y los representantes de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León, Antonio Fidel Holgado y María Victoria Azcúe.

La artista Laura Cerdeño ambientó el momento con las emotivas interpretaciones de ‘Lucha de gigantes’ y ‘Solo le pido a Dios’, que resonaron entre los vecinos y vecinas congregados.

Un compromiso con el futuro

Tras la ofrenda floral, el alcalde tomó la palabra para recordar que este tipo de actos trascienden el mero recuerdo. "Recordar a las víctimas del terrorismo no es un gesto dirigido al pasado; es un compromiso con el presente y, sobre todo, con el futuro", afirmó David Mingo con firmeza.

"Porque un pueblo que olvida su historia corre el riesgo de perder el valor de aquello que tanto costó conquistar", añadió.

El primer edil evocó especialmente la figura de Miguel Ángel Blanco, cuyo secuestro y asesinato marcaron un antes y un después en España.

"Nos enseñaron que el silencio nunca puede vencer a la libertad, que la unidad democrática es más fuerte que el miedo y que la dignidad de un pueblo puede derrotar al terror", subrayó.

Recordó cómo millones de españoles salieron a las calles dejando atrás el miedo, una reacción que supuso "el principio del fin del terrorismo de ETA" y demostró la determinación de la sociedad por defender la democracia y la convivencia.

Homenaje a Miguel Ángel Blanco en Santa Marta de Tormes Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes

La memoria de las víctimas

Mingo quiso agradecer expresamente a quienes hicieron posible ese avance.

"España avanzó gracias al coraje de muchas personas", señaló.

Y dio las gracias a las víctimas "que pagaron el precio más alto". "Gracias a sus familias, que soportaron un dolor imposible de imaginar. Gracias también a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a jueces, fiscales, servidores públicos y a tantos ciudadanos anónimos que nunca cedieron ante la amenaza", apuntó.

Sin embargo, insistió en que la memoria no puede limitarse a una fecha en el calendario. Detrás de cada víctima hubo vidas, familias y sueños truncados. Por eso, dirigió un mensaje especial a los más jóvenes, que no vivieron aquellos años de terror.

"Quiero dirigirme especialmente a los más jóvenes. Ellos no vivieron aquellos años de terror. Muchos apenas saben quién fue Miguel Ángel Blanco o lo que representó su asesinato para nuestro país. Por eso es tan importante seguir contando esta historia. No para abrir heridas, sino para preservar la verdad", explicó.

El alcalde destacó el enclave elegido para el acto.

"Y qué mejor lugar para celebrar este homenaje que aquí, junto a la rotonda dedicada a la memoria de Miguel Ángel Blanco, presidida por esta magnífica escultura que simboliza el recuerdo permanente, la dignidad y el compromiso de todo un pueblo con las víctimas del terrorismo", señaló.

La artista Laura Cerdeño durante el homenaje Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes

Un acto anual

Finalmente, David Mingo anunció el compromiso del Ayuntamiento de convertir este homenaje en una cita anual.

"Desde el Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes hemos querido que este homenaje no sea un acto aislado. Nuestra voluntad es institucionalizar esta ceremonia y celebrarla cada año para que nunca olvidemos. Para recordar a quienes ya no están", apuntó.

Ello con el objetivo de "transmitir su ejemplo a las nuevas generaciones". "Y para reafirmar nuestro compromiso con la libertad, la democracia y la convivencia", declaró.

Cerró su intervención con un mensaje de esperanza.

"Porque Santa Marta, Salamanca, Castilla y León y toda España son hoy una sociedad más libre, más fuerte y más democrática que hace veinticinco años gracias al valor, la dignidad y el sacrificio de personas como Miguel Ángel Blanco y de todas las víctimas del terrorismo", señaló.

Y pidió que "su ejemplo siga iluminando nuestro camino y que su memoria permanezca siempre viva entre nosotros".

Con estas palabras, el acto concluyó entre aplausos, reforzando el compromiso colectivo de mantener viva la memoria como garantía de un futuro en libertad.

Santa Marta de Tormes demuestra así que el recuerdo no es solo justicia moral, sino una herramienta esencial para las generaciones venideras.