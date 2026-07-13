El conductor de un vehículo atropella a tres personas al dar marcha atrás en Salamanca: trasladadas al hospital
El 112 ha avisado a Policía Local, Nacional y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.
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Tres personas han sido trasladadas al hospital este lunes tras sufrir un atropello en la avenida de los Comuneros de la ciudad de Salamanca.
El centro de emergencias 112 Castilla y León ha recibido un aviso que indicaba que un turismo había dado marcha atrás y había atropellado a tres personas, que necesitaban asistencia sanitaria.
La sala de operaciones del 112 ha avisado a Policía Local de Salamanca, Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl que ha enviado una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.
El personal sanitario ha atendido a tres personas, que han sido trasladadas al Complejo Asistencial de Salamanca, una en UVI móvil y dos en ambulancia de soporte vital básico.