La Guardia Civil halla un cadáver junto a un turismo calcinado en una pista forestal de Salamanca

Una persona falleció hoy tras sufrir un accidente de tráfico en una pista forestal ubicada entre los términos municipales de Miranda del Castañar y Villanueva del Conde, en la provincia de Salamanca.

En concreto, el cuerpo sin vida fue hallado durante la tarde de este viernes en una ruta senderista llamada el Camino de los Prodigios junto a un turismo completamente calcinado.

Según fuentes de la Guardia Civil de Salamanca, que intervino tras recibir un aviso por una columna de humo, al llegar al lugar, los servicios de emergencia localizaron un turismo ardiendo en una pista forestal y encontraron, en las inmediaciones del vehículo, el cuerpo sin vida de una persona.

Hasta el lugar se desplazaron patrullas de la Guardia Civil, especialistas de Policía Judicial, el equipo de Atestados de Tráfico y un médico forense para realizar la inspección ocular y el levantamiento del cadáver.

Una vez finalizadas las actuaciones, el equipo de Atestados de Tráfico determinó, de forma preliminar, que el origen del siniestro fue una salida de vía, tras la cual el vehículo comenzó a arder.

La investigación continúa abierta para esclarecer completamente las circunstancias del accidente.