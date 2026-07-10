Salamanca reivindica la memoria de Miguel Ángel Blanco como "un legado que no pertenece al pasado"

Minuto de silencio en memoria de Miguel Ángel Blanco, este viernes en la Plaza Mayor de Salamanca Ayuntamiento de Salamanca

Salamanca ha reivindicado este viernes la memoria de Miguel Ángel Blanco cuando se cumplen 29 años de su secuestro y asesinato a manos de la banda terrorista ETA.

Miembros de la Corporación Municipal del Ayuntamiento, así como representantes de otras instituciones y administraciones y ciudadanos salmantinos han participado en el minuto de silencio que ha tenido lugar en la Plaza Mayor.

El alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, ha señalado que este homenaje es necesario "para no olvidar jamás lo que ocurrió, que no se vuelva a repetir y defender con más intensidad que cabe los valores democráticos".

"Por eso este año el lema de esta concentración es 'Tu legado, nos compromete'", ha señalado.

29 aniversario

El próximo 13 de julio se cumplirán 29 años del secuestro y asesinato de Blanco, por lo que el Ayuntamiento de Salamanca se ha adherido a la solicitud recibida desde la Fundación que lleva su nombre para conmemorar este aniversario.

"Hoy es un día de recuerdo y homenaje. Un día para tener muy presentes a todas las víctimas del terrorismo. A todos esos hombres, mujeres y niños que sufrieron la barbarie etarra. Personas con nombres y apellidos que dieron su vida por defender la democracia que ETA nos quiso arrebatar", ha señalado Carbayo.

El regidor también ha tenido un recuerdo para las víctimas del atentado registrado en la plaza de la República Dominicana de Madrid del que ahora se cumplen 40 años.

El alcalde ha recordado que una de las calles de la ciudad lleva el nombre de las Víctimas del Terrorismo para tener presente siempre su memoria.

Y, junto a ella, en la plaza de la Concordia, un mural en la fachada del Centro Municipal Integrado Julián Sánchez 'El Charro' simboliza el recuerdo permanente de la capital y la provincia a las víctimas.

Tragedia de Los Gallardos

El minuto de silencio celebrado en la Plaza Mayor también ha recordado a las víctimas del incendio forestal de Los Gallardos (Almería), tal y como ha solicitado la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

El alcalde ha trasladado sus condolencias a las familias de las víctimas mortales y la solidaridad y el apoyo del Ayuntamiento y de toda la ciudad a los afectados y al pueblo andaluz en unos momentos tan complicados.