Salamanca estrena un mirador en el barrio de El Tormes para disfrutar de las vistas más simbólicas de la ciudad

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha visitado hoy el nuevo mirador del barrio de El Tormes, ubicado en la calle Diego Pisador.

Este espacio se incorpora de forma oficial a la Ruta de los Miradores, una iniciativa puesta en marcha hace dos años desde el área de Turismo con el objetivo de captar las mejores instantáneas de las vistas más simbólicas y atractivas de la ciudad.

En palabras del regidor municipal, se trataba de un espacio “desconocido para los salmantinos y mucho más para los visitantes que tenía un enorme potencial”.

La reconversión de este entorno ha sido posible gracias a una inversión de 55.967 euros con cargo al Plan de Sostenibilidad Turística extraordinario del Ayuntamiento, una iniciativa financiada por la Junta de Castilla y León mediante los fondos europeos Next Generation.

En las actuaciones han intervenido de forma coordinada las concejalías de Fomento, Turismo y Medio Ambiente.

Al respecto, García Carbayo ha insistido en que el turismo no debe ser un patrimonio exclusivo del centro de la ciudad, defendiendo que los barrios salmantinos también albergan enclaves atractivos y singulares como este nuevo mirador.

Los trabajos en el barrio de El Tormes han abarcado diferentes áreas de actuación.

Desde el departamento de Ingeniería Civil se ha renovado el tramo de acera que se encontraba deteriorado y se ha reparado el muro de contención en las zonas que presentaban deficiencias, aplicando posteriormente pintura y un tratamiento anticorrosión en toda la superficie.

Asimismo, se procedió a la retirada de los antiguos bancos y a la creación de siete alcorques, manteniendo en todo momento la zona de aparcamiento que ya existía con anterioridad.

Por su parte, el área de Medio Ambiente se ha encargado de la colocación de cinco nuevos bancos y de la plantación de siete árboles, además de las especies arbustivas que ya adornan las jardineras colgantes y que irán tapizando progresivamente su superficie.

Del mismo modo, se han abierto siete jardineras de suelo en la base del muro situado en la vía Helmántica, donde se han plantado especies trepadoras para cubrir la estructura de forma paulatina.

Finalmente, el área de Turismo ha completado la intervención con la instalación de una mesa interpretativa dotada de información histórica, leyendas y curiosidades, similar a las ya existentes en el Cerro de San Vicente y en el acceso al Puente Romano, además del punto selfi característico de la ruta.

A este nuevo espacio se sumarán este mismo verano otros dos miradores situados en la iglesia de San Martín y en los Jardines de la Merced, lo que elevará a trece los puntos totales de la red turística local.

La inversión destinada a estos dos últimos entornos ha alcanzado los 17.182 euros, financiados igualmente a través del Plan de Sostenibilidad Turística con fondos Next Generation.

Ambos espacios contarán en los próximos días con el soporte físico para selfis que ya existe en el resto de las atalayas de la ruta.

Se trata de tótems físicos que incorporan un sencillo soporte para facilitar la realización de autorretratos de forma rápida mediante el escaneo de un código QR, una experiencia turística patentada a través de la solución tecnológica TURS ‘Take your selfie’.

Con estas tres incorporaciones, el circuito turístico suma nuevos atractivos a los ya consolidados miradores del Embarcadero, el Puente Romano, la Celestina, Santo Domingo, Ieronimus, las Claras, Scala Coeli, San Vicente, los Irlandeses y Monterrey.

Entre las nuevas vistas, el mirador del Jardín de la Merced destaca como un espacio verde que invita a la calma y cuyos perfiles enmarcan los extramuros salmantinos con una elegancia discreta.

Por otro lado, el mirador de la iglesia de San Martín de Tours se ubica en un templo emblemático que funde la piedra dorada con el urbanismo de la ciudad, ofreciendo a los visitantes una perspectiva de los alrededores que adquiere una dimensión casi cinematográfica.