El parque Würzburg inicia su renaturalización y el área infantil tendrá una gran rana con capacidad para 200 niños

El Ayuntamiento de Salamanca ha iniciado este miércoles, 8 de julio, las obras de renaturalización del parque Würzburg y la ampliación de la zona de juegos infantiles, que contará con una gran rana con capacidad para 200 niños.

La inversión alcanzará los 966.281,8 euros y los trabajos tienen un plazo de ejecución de cuatro meses. Tal y como ha destacado el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, el objetivo es seguir mejorando los parques y plazas de la ciudad para que sean espacios más saludables y disfrutables para el ocio y descanso.

El dinero destinado a estas actuaciones, tanto en ejecución como comprometido, durante este mandato supera los siete millones de euros que se reparten en 30 actuaciones en espacios de los barrios de Salamanca.

La iniciativa del parque Würzburg está incluida dentro del Plan de Actuación Integrado (PAI) 'CoNEcta Salamanca', cuyo foco se centra en los barrios de Garrido Norte y Sur, Chinchibarra, Estación y Salesas.

Todo ello forma parte de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local, que está materializada dentro de la Agenda Urbana.

Los trabajos son cofinanciados por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y para desarrollar 'CoNEcta Salamanca', el Ayuntamiento dispondrá de más de 15,2 millones de euros de los que el 60% serán aportados por el FEDER.

Este parque que hoy inicia su lavado de imagen fue construido en los años 80 como símbolo del hermanamiento de esta ciudad alemana con Salamanca. En 2009 fue remodelado para hacerlo más accesible y natural a lo largo de sus cuatro hectáreas de superficie.

La parte central mantuvo una zona pavimentada que simula el callejero del casco histórico de Würzburg. Ahora, para reverdecer el espacio, se acometerá una renaturalización con 40 nuevos árboles y 3.100 arbustos junto a una nueva zona de ocio para que el parque amplíe su función ecológica, lúdica y saludable.

Se crearán parterres en línea desde el exterior hasta el centro del parque, formando franjas de arbolado con arces y alcornoques de arbustivas y se renovará el pavimento por losas de color verde que eviten escorrentías y mejoren la accesibilidad para personas con discapacidad y movilidad reducida.

La incorporación del arbolado será compatible con la práctica de patinaje que actualmente se lleva a cabo en esta superficie, ya que los espacios entre ejemplares seguirán siendo pavimentados, y se buscará que la cruz de los arces sea lo más alta posible.

El acceso principal al parque, en la actualidad asfaltado, tendrá grandes parterres de plantas arbustivas entre los elementos biosaludables. Y en el área norte del terreno, se cubrirán todos los muretes de los paseos con vegetación arbustiva gracias a la creación de una nueva jardinería corrida en todo el perímetro.

Al incremento de las zonas verdes se le sumará la creación de un estanque de 150 metros cuadrados con cascada junto a la zona de juegos infantiles, parecido al construido en el Parque Botánico de Huerta Otea.

Rana de siete metros

Por otro lado, una de las señas de identidad del proyecto de mejora del parque será un gran juego infantil con forma de rana de casi 7 metros de alto y 170 metros cuadrados de planta, teniendo capacidad para más de 200 niños y niñas.

Estará inspirada en el famoso anfibio de la fachada histórica de la Universidad de Salamanca (USAL) y se formará por paneles poligonales en tonos verdes. La elección de las formas angulares y colores refuerzan su visibilidad sobre la gran plataforma.

Desde la boca saldrá a modo de lengua un tobogán tubular cerrado, además de otros dos toboganes abiertos en los laterales. La parte trasera contará con cuerdas verticales e inclinadas bajo el abdomen, que estarán fijadas al suelo, e incorporarán esferas y discos insertados a distintas alturas.

En el interior habrá tres plataformas a distintas alturas con varios trepadores inclinados como elementos de conexión. La barriga tendrá diferentes presas de escalada en toda la superficie para poder ir trepando hasta los puntos de conexión.

La base de la zona infantil será amortiguante de caucho de color verde y en forma de nenúfar. En las inmediaciones, además, se habilitará una fuente de suelo de 180 metros cuadrados con 24 chorros y juegos de luz y agua, para dinamizar el uso social del espacio y aportar frescor ambiental.

Igualmente, ocho nuevas pérgolas verdes cubrirán el área de bancos de hormigón que hay detrás del bar. Estas estructuras vegetales proporcionarán sombra natural, mejorando la habitabilidad en verano e invierno y reduciendo el efecto 'isla de calor'.

Por último, se instalarán a lo largo de todo el parque 18 bancos y papeleras, además de otras tantas farolas con tecnología eficiente para favorecer el ahorro energético y continuar los criterios de respeto por el medio ambiente.