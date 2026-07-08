Defensa deja sin parada militar a las jornadas napoleónicas de Ciudad Rodrigo y el alcalde envía una carta a la ministra

Imagen de archivo de una de las paradas militares en el acto central de las jornadas napoleónicas de Ciudad Rodrigo. Ayto Ciudad Rodrigo

El alcalde de Ciudad Rodrigo (Salamanca), Marcos Iglesias, ha remitido una carta a la ministra de Defensa, Margarita Robles, después de que el departamento dirigido por esta no haya autorizado la participación militar en el homenaje a Herrasti, el acto central de las jornadas napoleónicas.

Así lo ha anunciado el propio Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo a través de sus redes sociales, donde se precisa que el primer edil lo que pide a la ministra es que reconsidere la decisión.

En este sentido, alegan la "profunda vinculación histórica" de la localidad con las Fuerzas Armadas y con la memoria de la Guerra de la Independencia, destacando este acto como uno de los más "importantes" para la "identidad histórica, cultural y patrimonial" de Ciudad Rodrigo.

En su escrito, el regidor mirobrigense, en nombre del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, también solicita explicaciones por la no autorización de la participación militar.

Aunque el objetivo principal es que se reconsidere la decisión, señalan la necesidad de, en caso de no poder autorizarse dicha participación, se pueda informar a los vecinos sobre los motivos.

"Solicitamos que se trasladen formalmente los motivos concretos para poder informar adecuadamente a la ciudadanía", han precisado desde el Consistorio en su publicación en las redes sociales.