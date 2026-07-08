El curioso servicio que estrena Salamanca: una oficina para resolver dudas tecnológicas a mayores de 60 años

La concejala de Mayores, Isabel Macías, visita el nuevo Servicio de Asesoramiento en Nuevas Tecnologías en el centro municipal Juan de la Fuente. Ayto Salamanca

Salamanca se ha propuesto acabar con la brecha digital. Y para ello, ha impulsado la creación de una nueva oficina que dará servicio de asesoramiento en nuevas tecnologías para acompañar a las personas mayores de 60 años.

Esta iniciativa pretende asesorar a los más mayores en el uso cotidiano de dispositivos digitales y en la resolución de dudas tecnológicas.

Al servicio podrán acceder todas estas personas, sin cita previa, en los tres centros municipales de mayores. Así ha sido presentado por la concejala del ramo, Isabel Macías, este miércoles, 8 de julio.

La edil ha visitado el nuevo servicio en el centro municipal de mayores Juan de la Fuente, donde ha podido descubrir el funcionamiento de este recurso que forma parte del Programa de Formación en Nuevas Tecnologías.

El objetivo de la iniciativa es reducir la brecha digital, mejorar la autonomía personal y favorecer que los mayores puedan desenvolverse con seguridad en un entorno digital que ya es parte de nuestra vida diaria.

El servicio está concebido como un espacio abierto, donde cada interesado puede acudir en determinados días y horas con su móvil, tablet u ordenador.

Allí podrá plantear dudas concretas sobre configuraciones, instalación y utilización de aplicaciones, envío de documentos y fotografías, gestiones online y navegación segura, entre otros temas.

La atención a los mayores de 60 años se llevará a cabo en los tres centros municipales en los siguientes días y horarios:

Juan de la Fuente: martes y viernes, de 10:00 a 12:00 horas, y miércoles de 17:00 a 19:00 horas en junio; martes y viernes de 10:00 a 12:00 en julio, agosto y hasta el 11 de septiembre; martes y viernes, de 10:00 a 12:00 y miércoles de 17:00 a 19:00 desde el 14 de septiembre y en octubre.

Tierra Charra: lunes y viernes, de 10:00 a 12:00 y martes de 17:00 a 19:00 en junio; de 10:00 a 12:00 lunes y jueves en julio, agosto y hasta el 11 de septiembre; y lunes y jueves 10:00 a 12:00 y de 17:00 a 19:00 los martes desde el 14 de septiembre y en octubre.

Trastormes: de 10:00 a 12:00 lunes y miércoles y de 17:00 a 19:00 los lunes en junio; de 10:00 a 12:00 los miércoles y viernes de julio y hasta el 11 de septiembre; y los miércoles de 10:00 a 12:00 y los lunes de 17:00 a 19:00 desde el 14 de septiembre hasta octubre.