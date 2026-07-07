Salamanca muestra su potencial para captar la celebración de eventos y congresos en la ciudad

El III Foro Castilla y León MICE, que tiene lugar este martes, 7 de julio, en Ávila, ha servido para que el Ayuntamiento de Salamanca, a través de 'Salamanca Convention Bureau', fije su posicionamiento como destino de eventos y congresos dentro del ámbito nacional e internacional.

Este encuentro profesional sirve para reunir a representantes de instituciones, destinos y empresas especializadas del sector de reuniones bajo el lema 'Organización, emoción y conexión'.

De esta manera, la ciudad será una de las protagonistas dentro del bloque de 'Las grandes claves de las candidaturas para la organización de un congreso'.

Dicho bloque analizará los principales factores que influyen en la elección de un destino para acoger congresos y reuniones y será durante la mesa redonda donde Convention Bureau expondrá su experiencia en la captación de eventos.

Con esta participación en el foro, Salamanca podrá poner en valor las fortalezas de la ciudad como destino congresual, entre las que destaca la calidad de sus espacios para reuniones, su patrimonio histórico, la excelencia de su planta hotelera, su oferta cultural y gastronómica y la experiencia en la organización de congresos de todos los ámbitos.

Ya por la tarde, Convention Bureau participará en un workshop profesional con agencias organizadoras de eventos de Madrid y Barcelona y con event managers.

La acción comercial propiciará la celebración de encuentros directos con potenciales clientes para presentar la oferta MICE de Salamanca, crear nuevas oportunidades de negocio y avanzar en la captación de congresos, convenciones e incentivos para los próximos años.

La asistencia al III Foro Castilla y León MICE forma parte del plan de promoción de Salamanca Convention Bureau para fortalecer la presencia de la ciudad en los principales foros profesionales del sector y consolidar su posicionamiento como un destino competitivo y de calidad para la celebración de reuniones y eventos.