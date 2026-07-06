César Gómez Barthe será el nuevo concejal de Comercio y Juventud de Salamanca, tras la marcha de Pedro Martínez

César Gómez Barthe se incorporará al Ayuntamiento de Salamanca como nuevo concejal para asumir las áreas de Promoción Económica, Comercio, Mercados y Juventud.

El nuevo edil tomará posesión de su acta en el pleno ordinario previsto para el jueves 30 de julio, después de la renuncia presentada este lunes por Pedro Martínez.

El relevo en la Corporación Municipal se produce tras la decisión de Pedro Martínez de abandonar su acta de concejal para asumir una nueva responsabilidad política en Murcia, su ciudad natal.

La renuncia fue presentada este mismo lunes y será comunicada oficialmente en una sesión extraordinaria del pleno municipal convocada para el jueves 9 de julio.

Con este cambio, César Gómez Barthe pasará a formar parte del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Salamanca y asumirá las competencias de Promoción Económica, Comercio, Mercados y Juventud. Su incorporación efectiva tendrá lugar durante la sesión plenaria fijada para el 30 de julio, en la que tomará posesión como concejal.

César Gómez Barthe nació en León el 3 de agosto de 1986. Está casado y es padre de dos hijos.

Su formación académica está vinculada a la Universidad de Salamanca, donde obtuvo las licenciaturas en Derecho y en Ciencias Políticas y de la Administración.

Posteriormente cursó un Máster en Democracia y Buen Gobierno en la misma universidad y completó un Máster en Dirección de Protocolo, Producción, Organización y Diseño de Eventos en la Universidad Camilo José Cela.

En el ámbito profesional, es abogado colegiado no ejerciente en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Salamanca.

Entre los años 2015 y 2019 desempeñó el cargo de responsable de Proyectos de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Salamanca.

Hasta su designación como concejal desarrollaba su labor como asesor del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Salamanca.

Su trayectoria política también ha estado ligada al Partido Popular. Entre 2012 y 2021 ejerció como secretario general de Nuevas Generaciones del Partido Popular de Salamanca, etapa en la que formó parte de la organización juvenil del partido antes de incorporarse al trabajo institucional en el Consistorio salmantino.