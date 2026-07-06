Alarma en la cárcel de Topas tras una nueva agresión de un interno a tres trabajadores: alertan del “colapso”

La Sección Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) en el Centro Penitenciario de Topas ha denunciado, a través de un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León, la “grave agresión sufrida el pasado sábado por tres trabajadores”.

Según el sindicato “constituye una nueva muestra del deterioro de las condiciones de seguridad y del progresivo colapso que atraviesa la prisión” como “consecuencia del incremento continuado de la población reclusa y la llegada de internos con perfiles altamente conflictivos”.

Los hechos ocurrieron en el Módulo 7, uno de “los de mayor conflictividad del establecimiento” y se saldaron “con tres funcionarios agredidos durante la intervención para controlar a un interno especialmente violento”.

Como consecuencia del incidente “uno de los trabajadores tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario para recibir asistencia sanitaria, mientras que los otros dos trabajadores sufrieron diversas lesiones durante la actuación”.

Desde CCOO han explicado que esta agresión “no constituye un hecho aislado” y es el reflejo de una situación que vienen denunciando desde hace meses y que “responde a un modelo penitenciario cada vez más tensionado” donde el “incremento constante de la población reclusa no ha ido acompañado de una adaptación de los recursos a la realidad actual”.

Piden medidas

Según el sindicato, en la actualidad, el Centro Penitenciario de Topas “alberga ampliamente más de 1.200 personas internas” en una “cifra que supera la capacidad operativa del centro” y que “ha venido acompañada por la llegada de internos con perfiles especialmente conflictivos”.

Afirman que llevan “meses” trasladando su “preocupación a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias” mediante escritos, reuniones y comunicaciones que “alertan del incremento de la conflictividad” de la “masificación del centro y de la insuficiencia de medios humanos para afrontar la nueva realidad”.

Una situación que, según CCOO, se añade a “la ausencia de una verdadera política preventiva en materia de riesgos laborales”.

“El actual Protocolo Específico de Actuación Frente a Agresiones (Peafa) ha demostrado ser claramente insuficiente, al no contemplar una evaluación real de los riesgos ni ofrecer una protección efectiva a los trabajadores”, añaden.

Por todo ello han exigido a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias la adopción inmediata de medidas como la “reducción del número de internos hasta adecuarlo a la capacidad real de gestión y recursos humanos y materiales disponibles”.

También “derogar el actual protocolo Peafa, garantizando una protección real y efectiva para los trabajadores”.

Y también “incrementar los recursos sanitarios y de salud mental, con profesionales especializados que permitan atender adecuadamente a los internos con estas patologías”.

Además de la “adaptación del organigrama y de la estructura organizativa de Instituciones Penitenciarias a la realidad actual de los centros penitenciarios”.