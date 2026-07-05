Un helicóptero del operativo de incendios de Castilla y León se estrella durante la extinción de un fuego en Salamanca

Estado del helicóptero del operativo de incendios de Castilla y León tras estrellarse en la provincia de Salamanca, este sábado José Vicente ICAL

Un helicóptero del operativo Infocal de la Junta de Castilla y León se precipitó al vacío este sábado por la tarde mientras participaba en las labores de extinción de un incendio forestal declarado en el término municipal de Villar de la Yegua, en el suroeste de Salamanca.

El piloto, único ocupante de la aeronave, salió ileso del accidente y fue trasladado al Hospital de Salamanca para someterse a una revisión médica protocolaria y recibió el alta hospitalaria esa misma noche.

Asimismo, Medio Ambiente aclaró que el aparato siniestrado desempeñaba una doble función en el operativo, ya que puede transportar cuadrillas de extinción y realizar descargas de agua mediante un sistema Bambi Bucket.

El accidente se produjo sobre las 20:05 horas, cuando la aeronave cayó en una zona situada junto al río Águeda mientras intervenía en la extinción de un incendio originado poco antes, a las 19:19 horas, en las inmediaciones del casco urbano de Villar de la Yegua, en una zona de tierras de cultivo.

El fuego quedó controlado pasadas las 20.30 horas, según los datos del operativo Infocal.

Tras el siniestro, efectivos de la Guardia Civil acordonaron la zona y permanecen custodiando el helicóptero, que sufrió importantes daños materiales. Las causas del accidente aún se desconocen.