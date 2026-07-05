CSIF denuncia una nueva agresión a funcionarios en la prisión de Topas

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denunció este domingo una nueva agresión sufrida por trabajadores del Centro Penitenciario de Topas durante un incidente registrado en el módulo 7.

En el mismo, un funcionario resultó herido con una conmoción cerebral leve y varias funcionarias sufrieron lesiones durante la intervención para reducir a un interno.

Según informó el sindicato en un comunicado, los hechos ocurrieron durante la apertura de celdas, cuando un interno se enfrentó a las funcionarias destinadas en el módulo, desobedeciendo sus indicaciones e insultándolas de forma reiterada.

Ante la situación, fue necesaria la intervención del personal para reducir al recluso, momento en el que, según CSIF, éste agredió a un funcionario, provocándole una conmoción cerebral de carácter leve. Además, varias trabajadoras resultaron lesionadas durante la actuación.

La organización sindical trasladó su apoyo a los empleados afectados y denunció nuevamente la situación de inseguridad que, a su juicio, soporta la plantilla del centro penitenciario salmantino.

CSIF advirtió de que este episodio no puede analizarse como un "hecho aislado" y recordó que la prisión de Topas alberga actualmente a más de 1.200 internos, con algunos de sus módulos más conflictivos superando los 110 reclusos.

En este sentido, el sindicato aseguró que la sobreocupación, unida a la falta de personal, incrementa los riesgos para los trabajadores y dificulta el mantenimiento de unas condiciones adecuadas de seguridad.

Por ello, reclamó a la Administración penitenciaria la adopción de medidas urgentes para reforzar las plantillas y garantizar la protección de los funcionarios, al considerar que "no es admisible que las agresiones formen parte de la realidad cotidiana" de quienes desarrollan su labor en los centros penitenciarios.

Asimismo, CSIF insistió en la necesidad de culminar el reconocimiento legal de los funcionarios de Instituciones Penitenciarias como agentes de la autoridad, una reivindicación que considera esencial para reforzar su protección jurídica y combatir la sensación de impunidad ante este tipo de agresiones.

"La plantilla de Topas no necesita más promesas. Necesita personal suficiente, medios adecuados y una protección jurídica real", concluyó.