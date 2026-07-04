Salamanca lanza una gran campaña para mejorar la convivencia con los animales: consejos y obligaciones

El Ayuntamiento de Salamanca pone en marcha la campaña 'Paséame seguro', una iniciativa municipal destinada a reforzar la tenencia responsable de los animales de compañía y a mejorar la convivencia en los espacios públicos de la ciudad.

La acción recuerda de manera clara y visual las normas básicas que deben cumplir las personas que pasean con sus perros por Salamanca, con el objetivo de garantizar su bienestar y evitar molestias a otros vecinos.

La campaña se apoya en materiales informativos que estarán presentes en todos los barrios.

En total, se instalarán 30 mupis en diferentes puntos de tránsito; se distribuirán 300 carteles en clínicas veterinarias, tiendas de animales, comercios de alimentación y en instalaciones municipales como piscinas, bibliotecas y centros de participación ciudadana.

Además, se han impreso 5.000 tarjetones informativos y 80.000 bolsas que se entregarán a través de los establecimientos colaboradores y en las actividades municipales vinculadas al bienestar animal.

Los materiales gráficos muestran escenas cotidianas de paseo con perros en la ciudad, acompañadas de mensajes que apelan a la responsabilidad y al cuidado, como ‘Porque eres responsable de mí’, ‘Porque no querrías que me ocurra nada’ y ‘Porque no queremos molestar’.

A través de estas ilustraciones, el Ayuntamiento recuerda la importancia de llevar siempre al perro atado en vías y espacios públicos, portar su tarjeta de identificación, recoger todas las heces y evitar que orine sobre paredes, esquinas y mobiliario urbano, recomendando llevar una botella de agua para limpiar el orín.

También se señala que en las zonas habilitadas para perros estos pueden estar sueltos, siempre bajo vigilancia y sin causar molestias a otras personas o animales.

La campaña incluye información específica para los propietarios de perros potencialmente peligrosos, que deben llevar bozal y disponer siempre de la autorización correspondiente. En estas zonas habilitadas para perros, estos animales también deben permanecer atados.

Además, se recuerda la obligación de contar con un seguro de responsabilidad civil que cubra los posibles daños que el animal pueda ocasionar, y que, en caso de detectar un perro abandonado, se dé aviso a la Policía Local a través del teléfono 923194440.