Herida una joven con un cuchillo durante un intento de robo en Salamanca

Agentes de la Policía Local de Salamanca durante una intervención Luis Cotobal

Una joven resultó herida por arma blanca en la madrugada de este sábado durante un intento de robo ocurrido en la avenida de Portugal de Salamanca, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León

El aviso se recibió a las 6:05 horas, cuando se alertó de un intento de robo en el que el presunto agresor iba armado con un cuchillo.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y del Cuerpo Nacional de Policía, además de los servicios sanitarios.

Según confirmó la Policía, la joven presentaba heridas por arma blanca producidas durante el forcejeo con el asaltante.

El Centro de Emergencias 112 movilizó una ambulancia de soporte vital básico de Emergencias Sanitarias-Sacyl, que atendió a la víctima en el lugar y posteriormente la trasladó al Complejo Asistencial de Salamanca.