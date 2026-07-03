Solidaridad con Venezuela y compromiso con la diversidad LGTBI: el doble acuerdo del Pleno de Salamanca

El Pleno del Ayuntamiento de Salamanca ha aprobado este viernes 3 de julio dos declaraciones institucionales con un marcado carácter social y solidario.

Por un lado, la Corporación municipal ha expresado su apoyo al pueblo venezolano tras los devastadores terremotos registrados el pasado 24 de junio y, por otro, ha respaldado la declaración institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI, reafirmando el compromiso de la ciudad con la igualdad, la diversidad y la defensa de los derechos fundamentales.

En relación con Venezuela, todos los grupos municipales han respaldado una declaración institucional en la que trasladan sus condolencias a las familias de las víctimas, expresan su deseo de una pronta localización de las personas desaparecidas y desean una rápida recuperación a los heridos tras el desastre natural, que ha provocado importantes pérdidas humanas y cuantiosos daños materiales.

El Ayuntamiento ha recordado que Salamanca ya mostró desde el primer momento su apoyo a los afectados mediante una ayuda directa de 10.000 euros, canalizada a través de Cruz Roja para colaborar en las labores de emergencia.

A ello se sumaron otros gestos simbólicos como la iluminación de la fuente de la Puerta de Zamora con los colores de la bandera venezolana y el minuto de silencio celebrado en la Plaza Mayor en memoria de las víctimas y en reconocimiento a los equipos de rescate y voluntariado.

La declaración aprobada pone además el acento en los estrechos vínculos históricos, culturales, lingüísticos y afectivos que unen a España y Venezuela y recuerda que el país sudamericano fue durante décadas tierra de acogida para miles de españoles.

Del mismo modo, destaca la integración de la comunidad venezolana en Salamanca, subrayando que "su dolor es nuestro dolor" y trasladando el respaldo de toda la ciudad a quienes hoy han hecho de la capital salmantina su hogar.

Asimismo, la Corporación ha querido reconocer el esfuerzo de los servicios de emergencia, los voluntarios y todas las personas que participan en las tareas de rescate y asistencia a los damnificados.

En la misma sesión plenaria, el Ayuntamiento ha aprobado también la adhesión a la declaración institucional de la FEMP con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI, una iniciativa impulsada por el Grupo Municipal Popular que refuerza el compromiso municipal con la igualdad real y efectiva y con la construcción de una sociedad basada en el respeto, la libertad y la dignidad.

El texto, aprobado por unanimidad el pasado 9 de junio por la Junta de Gobierno de la FEMP, defiende que los municipios deben ser espacios seguros donde todas las personas puedan desarrollar libremente su proyecto de vida, al tiempo que apuesta por impulsar políticas públicas que promuevan la igualdad de trato, la protección de los derechos humanos y la prevención de cualquier forma de discriminación.

En este ámbito, el Ayuntamiento ha destacado el convenio de colaboración que mantiene desde 2023 con la Asociación Iguales, mediante el cual se presta atención, información y asesoramiento sobre los derechos del colectivo LGTBI, además de apoyo psicológico a quienes lo necesitan, reforzando así la red municipal de acompañamiento y protección frente a situaciones de discriminación.