Un error en la ORA obliga a devolver los tiques cobrados en las nuevas zonas de pago en Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca ha informado de que la empresa concesionaria del servicio de la ORA devolverá todos los importes correspondientes a los tiques de estacionamiento cobrados por error en las nuevas zonas de regulación.

Las devoluciones deberán tramitarse de manera presencial en las oficinas de la empresa, situadas en la avenida de Villamayor, 1-5.

El procedimiento estará disponible de lunes a viernes, en horario de 8:30 a 15:00 horas. Para poder recibir el reembolso será imprescindible presentar el tique, tanto si se obtuvo en formato físico como si fue adquirido a través de la aplicación móvil.

El Consistorio recuerda que las nuevas zonas de estacionamiento regulado entrarán en funcionamiento el próximo 15 de julio.

A partir de esa fecha, todos los vehículos, incluidos los de las personas residentes, deberán abonar la tarifa correspondiente para estacionar en la vía pública.

Asimismo, el Ayuntamiento señala que las personas residentes que todavía no hayan solicitado su tarjeta de aparcamiento pueden tramitarla a través de los canales habilitados por la empresa concesionaria.

Para cualquier consulta o información adicional, los usuarios pueden dirigirse a la empresa concesionaria mediante el correo electrónico orasalamanca@aysaservicios.com, en el teléfono 923 240 825 o de forma presencial en sus oficinas de la avenida de Villamayor, 1-5.