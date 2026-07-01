Carbajosa premia a seis empresas por su talento, esfuerzo y compromiso en una gala única con 400 invitados

Fotografía de familia de los XIV Premios Carbajosa Empresarial. Fotografía: Ayuntamiento de Carbajosa.

Carbajosa ha vivido, en la tarde de este lunes, 29 de junio, una de las citas anuales más especiales con la entrega de los XIV Premios ‘Carbajosa Empresarial’.

Un acto con el que el Ayuntamiento ha querido agradecer y poner en valor tanto el trabajo como la constancia y el compromiso de los empresarios y comerciantes locales.

“Son quienes crean actividad, generan empleo y ayudan a construir futuro”, ha asegurado Pedro Samuel Martín, alcalde de la localidad salmantina.

El pulmón verde del municipio, el Prado de la Vega, ha acogido una gala especial que ha reunido a 400 invitados para reconocer ese “talento, esfuerzo y compromiso” del tejido empresarial de Carbajosa de la Sagrada.

En esta edición fueron distinguidas seis empresas: Adrián Andrés Sport Center, La Gótica Digital, Pulso Energía, Pura Vida, Bloque Salamanca y Mesón El Zurguen, cada una de ellas ejemplo de emprendimiento, innovación, proyección, imagen, trayectoria y comercio local.

Desde el Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada han querido “felicitar” a todas las empresas premiadas y “agradecer su contribución al crecimiento económico, social y humano de nuestro municipio”.