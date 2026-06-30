Salamanca lidera un proyecto europeo que utiliza la IA para modernizar el sistema de dependencia

El Ayuntamiento de Salamanca ha adjudicado la reforma del albergue Lazarillo de Tormes, situado en el barrio de Chamberí, para su conversión en el Centro Ciudad de Talento, dentro de una actuación vinculada al proyecto TRUST, cofinanciado con fondos FEDER.

El contrato asciende a 3.390.325,06 euros y permitirá transformar el edificio en un espacio de innovación social y tecnológica.

La actuación se integra en el proyecto europeo TRUST, una iniciativa piloto liderada por el Consistorio salmantino y seleccionada en la última convocatoria de la Iniciativa Urbana Europea para Acciones Innovadoras.

El programa está orientado a redefinir el sistema de apoyo a las personas en situación de dependencia y a aliviar la carga de sus cuidadores no profesionales mediante el uso de tecnología avanzada.

El proyecto incorpora herramientas como la inteligencia artificial para mejorar la gestión de la dependencia y se alinea con la estrategia de identidad “Salamanca Tech” y la transferencia de conocimiento.

El objetivo es combinar innovación digital y atención social para hacer más eficiente el sistema de valoración y seguimiento de los casos.

El edificio reformado contará con tres plantas y sótano y se configurará como un nuevo hub de innovación.

En las plantas intermedias se desarrollará el núcleo del programa tecnológico, mientras que la planta baja albergará el Centro de Innovación y Cuidado, denominado 'Innovation & Care Center'. En la planta superior se ubicará un espacio de emprendimiento tecnológico con enfoque social.

El interior incluirá zonas administrativas, una sala de reuniones con capacidad para unas veinte personas y un salón de actos para conferencias con aforo de 70 asistentes.

También se habilitará un espacio demostrador con una vivienda monitorizada, tres salas de formación y varios despachos destinados a los socios del proyecto TRUST, donde se desarrollará el trabajo técnico y la atención a beneficiarios.

El proyecto TRUST cuenta con la participación de la Universidad de Salamanca, la Fundación Asprodes, la Federación de Asociaciones de Mayores de Salamanca (Famasa) y la empresa Khora Urban Thinkers. La iniciativa está dotada con un presupuesto total de 5.438.871 euros, de los que 4,4 millones proceden de fondos FEDER, y su ejecución se prolongará durante tres años y medio.

En su desarrollo, el sistema incorporará sensores en los domicilios desde la solicitud de reconocimiento de la dependencia para mejorar la valoración social y sanitaria.

Estos dispositivos permitirán monitorizar la situación en el hogar, reducir errores en el diagnóstico y actualizar los datos cuando se produzcan cambios relevantes.

La inteligencia artificial apoyará a los profesionales de servicios sociales en la tramitación del Baremo de Valoración de la Dependencia mediante el análisis de entrevistas, datos sanitarios y monitorización.

El sistema permitirá reducir tiempos administrativos, simplificar procesos y aumentar la agilidad en la gestión.

Además, el proyecto incorporará un sistema de aprendizaje automático capaz de mejorar progresivamente el análisis de datos y detectar cambios en la situación de las personas dependientes.

Este mecanismo permitirá actualizar antes el grado de dependencia y ajustar la respuesta de los servicios sociales de forma más precisa.