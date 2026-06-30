Salamanca acoge una carrera pionera en España: duelos uno contra uno y subida nocturna por su centro histórico

Salamanca estrena la primera Vertical Bike Challenge de España, una carrera ciclista nocturna con duelos uno contra uno en subida de 200 metros que se celebrará el sábado 25 de julio en la calle Veracruz, en el corazón del centro histórico de la ciudad.

La prueba se desarrolla mediante eliminatorias directas y cronometraje individual.

El evento está organizado por el Ayuntamiento de Salamanca junto a la Agencia 51 y el Club Triatlón Charro, en lo que definen como una “apuesta conjunta” por impulsar nuevos formatos deportivos en la ciudad y acercar el ciclismo a la ciudadanía.

El formato busca ofrecer una prueba de máxima intensidad, con desarrollo rápido y pensado para el espectáculo en entorno urbano.

El escenario será la calle Veracruz, que la organización describe como un espacio que permite “transformar una calle icónica” del centro histórico en un recorrido deportivo nocturno.

En este contexto, deporte, ciudad y patrimonio se combinan en un mismo trazado.

Según la organización, la iniciativa “va más allá de una carrera tradicional”, ya que no se trata únicamente de alcanzar la meta, sino de imponerse en cada duelo y avanzar ronda a ronda en un formato eliminatorio.

La prueba incluye categorías generales, sub16 y ciclismo adaptado, con el objetivo de facilitar la participación de distintos perfiles de deportistas. El planteamiento busca un formato inclusivo, accesible y abierto.

En el plano competitivo, habrá premios en metálico para las categorías absolutas masculina y femenina, con dotación igualitaria. El ganador recibirá 600 euros y trofeo, el segundo 300 euros y trofeo y el tercero 200 euros y trofeo.

El resto de categorías contará con trofeos y la modalidad inclusiva entregará un reconocimiento de participación a todos los inscritos.

La Vertical Bike Challenge se presenta también como una propuesta de proyección turística para la ciudad, según el Consistorio charro.

La organización la define como “una oportunidad para disfrutar del deporte desde una perspectiva nueva, cercana y emocionante”, en un formato nocturno y urbano en uno de los espacios más reconocibles de Salamanca.