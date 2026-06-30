Baile, teatro y bingo para mayores: así serán los 'Findes Activos' del verano en Salamanca

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La ciudad de Salamanca está a punto de estrenar un programa de verano dirigido a las personas mayores con los ‘Findes Activos’ en colaboración con el Ayuntamiento de Salamanca y la Federación de Asociaciones de Mayores de Salamanca.

La iniciativa desarrolla actividades culturales, recreativas y sociales en distintos centros municipales y espacios al aire libre de la ciudad con el objetivo de fomentar la convivencia, el bienestar emocional y el envejecimiento activo.

La programación de los viernes se concentrará en julio en el Centro Municipal de Mayores Trastormes.

Cartel 'Findes activos' en julio Ayuntamiento de Salamanca

Cada semana se celebrarán sesiones de baile con grupos habituales para el público participante. Actuarán Oro Negro y Casanova, que ofrecerán tardes abiertas a la participación. La organización destaca su capacidad para reunir a vecinos en un ambiente distendido y continuado.

Los sábados se ampliará la oferta en el mismo centro con actividades de carácter lúdico y formativo.

Habrá juegos dinámicos, talleres de arte y dibujo de observación, sesiones de teatro e improvisación y propuestas de lógica e ingenio.

También se proyectará la película 'Una rubia muy legal' y se celebrarán varias sesiones de bingo.

El 18 de julio está previsto el concierto del grupo Alma Marina.

El Centro Municipal Integrado Victoria Adrados acogerá también parte de la programación de los sábados por la mañana.

Allí se desarrollarán juegos de mesa, talleres de lectoescritura, sesiones de trivial y dinámicas teatrales.

Estas propuestas buscan estimular la participación activa y la memoria en un entorno accesible y cercano para las personas mayores.

Los domingos la actividad se trasladará al Centro Municipal de Mayores Tierra Charra.

El programa incluye juegos, concursos de cultura general y talleres de arte y dibujo de observación. Las actividades están orientadas a favorecer la interacción entre participantes y el aprendizaje compartido en grupo, reforzando la dinámica comunitaria.

El Parque de los Jesuitas mantendrá además sesiones de baile de verano todos los sábados y domingos hasta el 5 de septiembre, en horario de 20:00 a 22:30 horas.

Este espacio se consolida como punto de encuentro para quienes disfrutan del baile al aire libre.

Toda la programación es de entrada libre hasta completar aforo.