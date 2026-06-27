La Almendra de la Suerte hace honor a su nombre y reparte 480.000 euros en Santa Marta de Tormes

Administración de loterías La Almendra de la Suerte, en Santa Marta de Tormes

La suerte ha vuelto a pasar por Salamanca. El primer premio del sorteo de la Lotería Nacional celebrado este sábado ha dejado 480.000 euros en Santa Marta de Tormes gracias al número 33.478, agraciado con 600.000 euros al número.

Parte de ese número fue consignado en la administración número 1 de Santa Marta de Tormes, La Almendra de la Suerte, situada en el número 68 de la carretera de Madrid.

Según explicó el lotero en declaraciones a Ical, desde la administración se vendieron ocho décimos del número premiado, todos ellos despachados “décimo a décimo”.

La alegría, además, ha quedado muy repartida, ya que los décimos se vendieron principalmente a “gente de paso”, según relató el responsable del establecimiento.

El 33.478 fue un número muy repartido en el conjunto de España. Además de Santa Marta de Tormes, también se distribuyó en administraciones y despachos receptores de Roquetas de Mar, Mérida, Barcelona, Borriol, Córdoba, Fernán Núñez, Ferrol, Navas de San Juan, Arucas, Ciempozuelos y Utrera.

Por su parte, el segundo premio del sorteo, dotado con 120.000 euros al número, correspondió al 18.619 y fue consignado en Madrid.