‘Salamanca culta y oculta’ vuelve con guiños al eclipse solar y la tuna en la iluminación: 28 actividades

Carlos García Carbayo, alcalde de Salamanca, ha presentado este viernes, 26 de junio, en la Fonda Veradruz una nueva edición de un programa turístico único estival como es ‘Salamanca culta y oculta’.

Desde el 1 de julio y al 31 de agosto, los salmantinos y visitantes van a poder disfrutar de varias propuestas que van a combinar patrimonio, historia y cultura, a través de actividades dirigidas a públicos de todas las edades y desarrolladas tanto de día como de noche.

“Se trata de una programación que permite disfrutar de la cultura en lugares simbólicos de la ciudad y que supone también un aliciente extraordinario para quienes nos visitan”, ha señalado el primer edil

El programa reunirá 28 actividades distribuidas en algunos de los principales monumentos y espacios patrimoniales de Salamanca, pero también en otros escenarios que forman parte de la vida cotidiana de la ciudad. El entorno del río Tormes, convertido en un espacio de encuentro y actividad, y los nuevos barrios turísticos de San Vicente, del Oeste y San Cristóbal-Las Claras forman parte de este programa que amplía la mirada sobre el destino y pone en valor nuevas formas de conocerlo.

Las propuestas de este año estarán marcadas por dos acontecimientos especialmente significativos.

Por un lado, la conmemoración del V Centenario de la Escuela de Salamanca, una oportunidad para recordar y proyectar la vigencia de una corriente intelectual que transformó el pensamiento de su tiempo y cuya influencia alcanzó ámbitos tan diversos como el derecho, la economía o la reflexión ética. Figuras como Francisco de Vitoria, el Convento de San Esteban y la Universidad de Salamanca serán referencias imprescindibles para acercarse al legado de este movimiento y comprender la relevancia que tuvo Salamanca como centro de debate y conocimiento.

Por otro, el eclipse solar del 12 de agosto ofrecerá una ocasión excepcional para mirar la ciudad desde otra perspectiva. En los días previos se desarrollarán conferencias sobre el eclipse y visitas guiadas que permitirán profundizar en la relación entre las pinturas del ‘Cielo de Salamanca’ y la interpretación del firmamento en épocas pasadas.

Junto a estas propuestas singulares, el programa mantendrá muchas de las actividades que, edición tras edición, han despertado el interés y la participación tanto de salmantinos como de quienes visitan la ciudad durante los meses estivales. Y para cerrar con broche de oro: la música y el ambiente de la tuna universitaria, que actuará varios días en la Plaza Mayor para acompañar el momento mágico del encendido de la iluminación artística.

La mayoría de las actividades organizadas son gratuitas y la reserva de invitaciones se podrá realizar a en la web salamancaymas.es.

Salamanca Culta

El apartado Salamanca Culta propone una aproximación al patrimonio histórico, artístico y cultural de la ciudad a través de visitas guiadas, recorridos teatralizados y actividades en espacios monumentales y arqueológicos.

Entre las actividades vinculadas al legado de la Escuela de Salamanca destaca el recorrido teatralizado ‘Lo que la Escuela de Salamanca aportó al mundo’, que se desarrolla entre la plaza del Concilio de Trento y la Universidad de Salamanca y permite conocer la influencia internacional de este movimiento intelectual.

La riqueza artística de la ciudad podrá descubrirse a través de la teatralización ‘La constelación de retablos barrocos’, con dos itinerarios que recorren iglesias y templos históricos como Sancti Spíritus, el convento de las Claras, la Catedral, la iglesia de la Clerecía, Vera Cruz y La Purísima.

El entorno del río Tormes se incorpora nuevamente a la programación con la visita guiada ‘Patrimonio y leyendas del río Tormes’, un recorrido que combina naturaleza, historia y tradición oral en una de las zonas más representativas de la ciudad.

Las torres volverán a convertirse en protagonistas del programa. Ieronimus acogerá la visita nocturna guiada ‘Mientras la Catedral duerme’, una experiencia exclusiva para contemplar el templo desde una perspectiva diferente, además de la tradicional ‘Noche de los fotógrafos’, organizada con motivo del Día Mundial de la Fotografía. Por su parte, Scala Coeli ofrecerá visitas nocturnas todos los fines de semana desde el 10 de julio. En ambos casos se podrá disfrutar de la nueva musealización realizada en ambas torres.

El museo del Cerro de San Vicente ampliará su oferta con jornadas de puertas abiertas, visitas guiadas y la actividad familiar ‘Conviértete en arqueólogo’, destinada a acercar la arqueología a los más pequeños de una forma participativa y didáctica. En el parque arqueológico del Botánico habrá jornada de puertas abiertas de martes a domingo y también visita guiada y gafas de realidad virtual.

La programación se extiende también a los nuevos barrios turísticos. En el barrio del Oeste se desarrollarán paseos guiados por la Galería Urbana y la visita teatralizada ‘Safari West’, mientras que el cementerio de San Carlos Borromeo acogerá la visita guiada ‘Ecos de una ciudad’, que permitirá descubrir la historia de Salamanca a través de algunos de sus personajes más destacados.

En la Fonda Veracruz se podrá visitar hasta el 31 de julio la exposición ‘Recuerdos. Un viaje al pasado de la Fonda Veracruz’.

Como complemento, los visitantes podrán realizar de forma libre la Ruta de Miradores de Salamanca y la Ruta de Personajes y Esculturas, ambas diseñadas para descubrir la ciudad desde nuevas perspectivas: una aprovechando las mejores vistas y los puntos selfis y la otra mediante recursos digitales y audioguías.

Salamanca Oculta

La programación de Salamanca Oculta invita a descubrir espacios menos conocidos y aspectos singulares del patrimonio salmantino, con especial protagonismo este año de las actividades relacionadas con la astronomía y el eclipse solar del 12 de agosto.

El histórico Cielo de Salamanca será escenario de la visita teatralizada ‘Oculto en el Cielo de Salamanca’, que permitirá interpretar la representación del firmamento y conocer su significado a través de una visita divulgativa y participativa.

Con motivo del eclipse se han organizado numerosas actividades específicas. El Centro de Recepción de Visitantes Fonda Veracruz distribuirá gratuitamente gafas homologadas para la observación del fenómeno; el parque arqueológico del Botánico acogerá varios pases de observación astronómica con telescopio y el parque Elio Antonio de Nebrija será el punto de observación recomendado para observar el eclipse que tendrá lugar el próximo 12 de agosto. En él se desarrollará esa tarde una jornada de juegos tradicionales y de madera para toda la familia. El Palacio de Congresos y Exposiciones será sede de la conferencia ‘Eclipse en Salamanca’, prevista para los días 8 y 15 de agosto. Además, se ha creado un juego de búsqueda de pistas inspirado en el eclipse llamado ‘Salamanca eclipsa’.

Otro de los espacios protagonistas será el Pozo de Nieve, que ofrecerá visitas teatralizadas para dar a conocer este espacio patrimonial, uno de los más singulares y desconocidos de Salamanca.

La programación se completa con la apertura del Centro de Interpretación de las Murallas Salmantinas ‘Salmantica Sedes Antiqua Castrorum’, que permitirá recorrer libremente uno de los testimonios más importantes de la historia defensiva de la ciudad.

Finalmente, la Tuna Universitaria llenará de música y ambiente la Plaza Mayor durante varias noches de julio, acompañando a las personas que se encuentren allí en el instante en el que se produce el encendido de la iluminación artística.

Reserva de invitaciones

La mayoría de las actividades organizadas son gratuitas; algunas son de acceso libre y otras requieren invitación, la cual se puede reservar a través de la web salamancaymas.es. Las únicas excepciones de pago son las visitas nocturnas a Ieronimus y Scala Coeli, y la Noche de los Fotógrafos.